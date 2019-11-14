2019-11-14T11:40:27+03:00
Происшествия

Крушение "Боинга" в Казани: Следственный комитет озвучил причины авиакатастрофы

В результате трагедии погибли 50 человек, в том числе 6 членов экипажа
Лика ИСАЕВА
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Самолет не смогли посадить с первой попытки, заход на второй круг завершился трагедией.Самолет не смогли посадить с первой попытки, заход на второй круг завершился трагедией.Фото: Александр ЭШКИНИН
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Расследование авиакатастрофы, которая произошла 17 ноября 2013 года в аэропорту Казани, завершено. Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Из пяти предполагаемых обвиняемых на скамью подсудимых могут попасть только трое, пилот и второй пилот погибли. Уголовное преследование их завершено в связи со смертью. По закону, согласие на прекращение уголовного дела в случае гибели подозреваемых могут дать родственники, признанные потерпевшими. Похоже, что родственники пилота Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула с предварительными выводами следствия согласились.

Напомним, авиакатастрофа произошла 17 ноября 2013 года в 19.23. "Боинг-737-500" заходил на посадку, на его борту было 44 пассажира и 6 членов экипажа. Самолет вылетел из аэропорта "Домодедово" в 18.25, и в 19.30 он должен был приземлиться в Казани. Но, первая попытка посадить воздушное судно оказалась неудачной. Лайнер ушел на второй круг, а дальше, как утверждает МАК, из-за ошибок пилота самолет вошел в вертикальное пикирование и врезался в землю на территории аэропорта. Погибли все, кто находился на борту.

К месту падения Боинга несли цветы. Фото: Александр ЭШКИНИН

К месту падения Боинга несли цветы.Фото: Александр ЭШКИНИН

Во время расследования уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" выяснились некоторые подробности. Прежде всего, установлено, что к самой гибели людей и самолета привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. Как полагает, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования, а документы, на основании которых он был допущен к пассажирским перевозкам, были фальсифицированы.

Реконструкция падения самолета.

Реконструкция падения самолета.

- Валерий Портнов, занимавший должность заместителя генерального директора ОАО «Авиакомпания «Татарстан», направил в 2009 году документы в отношении Салихова, содержащие недостоверные сведения, в Татарское межрегиональное управление Росавиации, - заявляют в СУ России. - В свою очередь Шавкат Умаров, являясь руководителем Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации, по халатности не организовал в сентябре 2009 года проверку подлинности и достоверности представленного авиакомпанией свидетельства пилота коммерческой авиации Салихова. Это позволило бы выявить факт невыдачи ему данного свидетельства, но такой проверки не провели, и, в результате Салихов, не имея базовых знаний, навыков и опыта пилота, начал работать на пассажирских авиаперевозках в качестве пилота воздушного судна.

Нарушения со стороны Валерия Портнова и шеф-пилота авиакомпании Виктора Фомина выявили в процессе работы. Они, как полагает следствие, не обеспечили должную подготовку Салихова, а вместо этого направили неподготовленного пилота на повышение - на получение статуса командира воздушного судна. Уже с марта 2012 года Салихов осуществлял пассажирские авиаперевозки в качестве командира воздушного судна.

- 17 ноября 2013 года Салихов, выполняя рейс маршрутом Москва-Казань, при посадке ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял, - подытожили следователи. - В результате Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна.

Никто из находившихся на борту 50 человек выжить не смог. Фото: МЧС Татарстана

Никто из находившихся на борту 50 человек выжить не смог.Фото: МЧС Татарстана

В ходе расследования и закрепления доказательственной базы потребовались длительные и многочисленные экспертные исследования. В ходе предварительного следствия проведены масштабные и сложные судебно-медицинские, молекулярно-генетические, химические и технико-криминалистические, а также другие судебные экспертизы, допрошено свыше 200 свидетелей и потерпевших, специалистов, проведен значительный объем иных следственных действий, которые в совокупности подтвердили версию следствия.

Напомним, что в отношении Салихова и Гуцула уголовное преследование прекращено в связи с их смертью.

Осколки от самолета разлетелись на сотни метров. Фото: REUTERS

Осколки от самолета разлетелись на сотни метров.Фото: REUTERS

- На основании собранных доказательств Портнову и Фомину предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", Умарову – "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили в СУ России.

Среди погибших были: сын президента Татарстана Ирек Минниханов, руководитель ФСБ Татарстана Александр Антонов, ученый-востоковед Диана Гаджиева, супруга и падчерица спортивного комментатора Романа Скворцова, шахматистка Гульнара Рашитова.

Грохот от падения Боинга был слышен далеко за пределами Казани. Фото: Александр ЭШКИНИН

Грохот от падения Боинга был слышен далеко за пределами Казани.Фото: Александр ЭШКИНИН

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Реконструкция авиакатастрофы в Казани.КП-ТВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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