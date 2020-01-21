Сына сити-менеджера Чебоксар Олега Ладыкова за оставление места ДТП приговорили к почти 4 годам колонии

Моргаушский районный суд Чувашии вынес свой вердикт по делу сына сити-менеджера Чебоксар 21-летнего Олега Ладыкова. Представителя местной "золотой молодежи" признали виновным в оставлении места ДТП и приговорили к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима, а также запретили управлять транспортом в течение 3 лет.

Реальное лишение свободы Ладыкову-младшему назначили с учетом того, что он на момент аварии уже был осужден на условный срок за нападение на полицейского, который остановил его лимузин.

Сама же авария, из-за которой представитель "золотой молодежи" отправится в колонию, произошла 22 июля 2019 года. На трассе М-7 возле села Калмыково Ладыков-младший за рулем Audi Q7 гнал по дороге с такой скоростью, что не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. После чего иномарку откинуло на отечественный внедорожник УАЗ. От удара оба искореженных авто вылетели с дороги в кювет.

Фото: МВД Чувашии

УАЗ перевернулся, его водитель получил сочетанную травму и доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Позже за медпомощью обратился и его пассажир. Олег Ладыков же поспешил покинуть место аварии.

Поэтому суд также решил, что сын сити-менеджера должен выплатить пострадавшему водителю полмиллиона рублей компенсации морального вреда, а кроме того 100 тысяч рублей за услуги адвоката.

К слову, свою вину сын сити-менеджера Чебоксар так и не признал. По его словам, он был в машине лишь пассажиром. Вот только отпечатки пальцев, которые он оставил в салоне иномарки говорят о противоположном.

Отметим, ранее сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков, говоря о поведении своего сына, признавался, что иногда ему хочется "поступить как Тарас Бульба".

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