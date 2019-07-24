Сын сити-менеджера Чебоксар Олег Ладыков совершил ДТП с пострадавшими и скрылся?.

Чувашия гудит. 22 июля в 5.25 на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" возле села Калмыково произошло ДТП. По предварительным данным, водитель иномарки Audi Q7 с такой скоростью гнал почти по пустой дороге, что не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.

После которого машину откинуло на отечественный внедорожник - УАЗ-3909-"буханка". После этого оба искореженных автомобиля вылетели с дороги в кювет и смогли остановиться только через пару десятков метров.

"Буханка" перевернулась и легла на бок, ее водитель получил сочетанную травму и доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Пассажир УАЗа позже обратился к медикам, у него диагностировали травмы различной степени тяжести.

Водитель иномарки сбежал с места ДТПФото: МВД по Чувашской Республике

Водитель иномарки с места аварии сбежал. Теперь его разыскивают полицейские - в салоне автомобиля он оставил отпечатки пальцев рук. Установить его личность будет просто, тем более, если в базе данных МВД России они уже есть. А они, по предварительным данным, в базу давно занесены - в сбежавшем лихаче очевидцы опознали сына сити-менеджера Чебоксар, ранее судимого за нападение на полицейского, 20-летнего Олега Ладыкова.

МВД Чебоксар пока имени водителя не раскрывает, но сообщает, что "предположительно за рулем иномарки находился 20-летний житель Чебоксар, местонахождение которого устанавливается. Обстоятельства аварии выясняются, проводятся экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения".

"ДА ИЗОЛИРУЕТЕ УЖЕ ЭТОГО Д*** ОТ ОБЩЕСТВА"

Соцсети и форумы автомобилистов Чувашии не просто гудят, а уже вопят во все горло:

"Да изолируете уже этого д*** от общества"

"Кому суждено быть повешенным - тот не утонет.."

"Могу ошибиться, но вроде Ладыков-младший в ходе последнего происшествия мелькал на фоне Мазды 6. Если тут все подтвердится, то получается Q7 он получил в качестве вознаграждения за "примерное" поведение?"

"Шатался ночью за пределами дома в нарушение испытательного срока, совершил административное правонарушение. Думаю, что суд вполне может отменить условное осуждение, и отправить его в колонию, досиживать срок. Можно к Кокорину с Мамаевым, они аж по 11280 рублей получают швеями-мотористками".

Досталось и папе - народ требует отставки Алексея Ладыкова с поста сити-менеджера столицы Чувашии, считая, что если он не способен повлиять на собственного сына, то и не может оставаться на этой должности.

ПАССАЖИР AUDI ВЫЛОЖИЛ ВИДЕО ИЗ САЛОНА

Для идентификации того, кто сидел за рулем иномарки, пригодится и видеозапись, которую выложил в мессенджер один из пассажиров иномарки. Местные жители сразу узнали голос Олега Ладыкова, который, предположительно, и находился за рулем. Приятелей не смущала мокрая дорога, разметка и даже сирена патрульных экипажей ГИБДД - они гнали по городу на скорости не ниже 143 километров в час, а кое-где, как восклицает пассажир, и все 200!

"Стартовали" мальчики с Московского проспекта, затем на видео появляется трасса в сторону поселка Хыркасы. Все это время водитель и пассажир переговаривались, используя кое-где мат:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/722081" frameborder="0"></iframe> Сын сити-менеджера Чебоксар Олег Ладыков совершил ДТП с пострадавшими и скрылся?.

"Сейчас, подожди, поворот проедем. Всё, включили "кватро" ( здесь звучит голос, похожий на Олега Ладыкова - Ред.)"

Пока молодые люди смеются, в кадр попадает спидометр, на котором зафиксирована скорость 143 км/ч. Слышна сирена патрульного автомобиля, и в это время иномарка уже летит по встречке, несмотря на две сплошные:

"С***, 190! Двееееести! Нааа… Давай 235?"

В ответ - отборный мат и смех.

"Двести в оборот"

"Я же не один испугался?"

"Мне по ***, я пьяный!"

"На самом деле вы бы знали, что я пьяный" (снова звучит голос, похожий на Олега Ладыкова - Ред.)

"Братан, тормози, поворот лютый"

"Зачем?"

Затем следуют кадры из перевернутой машины...

"ДОСТИЖЕНИЯ" МЛАДШЕГО ЛАДЫКОВА

Олег Ладыков доставляет неприятности родителям с 14-ти лет. Во всяком случае, именно с этого возраста его данные мелькают в полицейских сводках. В декабре 2013 года он с товарищами удирал на иномарке Audi от полицейской погони. За это правонарушение подростка передали родителям для перевоспитания - Ладыков-младший был только пассажиром в автомобиле.

Спустя три года - накануне собственного "Последнего звонка" в мае 2016 года, одиннадцатиклассник Олег Ладыков совершает аварию, где пострадал водитель "Лады". От прохождения медосвидетельствования 17-летний молодой человек категорически отказался, водительских прав у него по возрасту еще не было, и штраф тогда пришлось платить его родителям. В итоге Алексей Ладыков признал поведение своего сына "социально опасным".

Но должных выводов Ладыков-младший не сделал. Уже в феврале 2019 года он стал фигурантом уголовного дела. Он вместе с приятелями на лимузине приехал разобраться с оппонентами, устроил драку во время задержания в отделе полиции, избив стража порядка.

Некоторое время ему пришлось просидеть в СИЗО, но потом он был опущен под домашний арест. В итоге в суде он примирился с избитым полицейским, выплатив ему моральную компенсацию, но сына Ладыкова все равно приговорили к 1 году и 4 месяцам лишения свободы условно, запретив ночные прогулки, а также посещение ресторанов и кафе, где продают спиртное.