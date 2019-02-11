Сын сити-менеджера Чебоксар набросился на полицейского, который остановил его лимузин

Жители Чебоксар с утра в понедельник обсуждают новость, взорвавшую соцсети. Сын сити-менеджера столицы Чувашии Алексея Ладыкова - 19-летний Олег, задержан полицией и находится в изоляторе временного содержания. При этом расследованием занимается СУ СКР Чувашии, вот только от комментариев там отказались, ссылаясь на тайну следствия.

Олег Ладыков - личность в городе известная как благодаря папе, так и своим криминальным выходкам. То его задерживают в декабре 2013 года на автомобиле "Ауди", в котором 14-летний подросток и его товарищи удирали от патрульных экипажей ДПС и протаранили один из них. Тогда за этот инцидент ответил товарищ младшего Ладыкова.

Удирали от патрульных экипажей ДПС и протаранили один из них.

Тогда за этот инцидент ответил товарищ младшего Ладыкова.

Новое ЧП с участием сына сити-менеджера Чебоксар произошло накануне выпуска со школы - одиннадцатиклассник Ладыков в мае 2016 года устроил аварию, где пострадал водитель "Лады". Тогда молодой человек от прохождения медицинского освидетельствования категорически отказался, да и водительских прав у него не было из-за возраста. Папа нарушителя тогда лично пришел на комиссию по делам несовершеннолетних, и даже выплатил штраф в 500 рублей.

Пострадал водитель "Лады".

Папа нарушителя тогда лично пришел на комиссию по делам несовершеннолетних.

Хватило Ладыкова-младшего ненадолго. В понедельник 11 февраля стало известно, что Олег Ладыков и двое его приятелей устроили массовую драку, с места происшествия скрылись на лимузине, а когда их попытался остановить наряд полиции, то один из полицейских получил удар кулаком в голову. И нанес его, со слов источника "КП-Казань" в правоохранительных органах, 19-летний Олег Ладыков.

Молодого человека задержали на трое суток и отправили в ИВС. По какой статье возбуждено уголовное дело, официально не сообщается. Но поскольку дело касается сотрудника правоохранительных органов, то можно смело говорить, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". В случае вынесения обвинительного вердикта молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Тем временем жители города продолжают обсуждать историю с дракой. Кто-то рассказывает, что молодой человек приехал разобраться с новым ухажером его бывшей подруги. Кто-то и вовсе сообщает о том, что разбирались на кулаках молодые люди весьма известных в городе родителей, и причиной конфликта стал спор в ночном клубе. Но все согласны с тем, что из-за воспитания сына сити-менеджер теряет доверие жителей столицы Чувашии.

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