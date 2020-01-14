Автомобильную трассу Москва-Казань предлагают назвать «Эчпочмак»

Скоростной и платной автомобильной трассы Москва-Казань еще нет, а название ей россияне уже подбирают. В Росавтодоре сообщили, что сейчас они получили 95 уникальных вариантов. Среди них есть и очень забавные.

Так, данную дорогу предлагают назвать в честь национальные татарских блюд эчпочмака или чак-чака. Есть, правда, и вариант «Хачапури», но какое отношение к трассе имеет Грузия непонятно. Среди других «татарских» вариантов есть «Юл» (дорога – Ред.) и «Алтын» (золото – Ред.)

В пятерку самых популярных вариантов названий ничто из этого не попало. Зато там оказались: «Казань», «Восток», «Евразия», «Кама» и «Дружба».

- Хотя аббревиатуры и нежелательны, даже здесь вы проявили творческий подход. Пожалуй, самая оригинальная - «Моника». Это сокращение по первым двум буквам от городов — Москвы, Нижнего Новгорода и Казани, - отмечают в свою очередь специалисты Росавтодора.

Отметим, что скоростная автомобильная трасса Москва-Казань в два раза сократит время в пути между городами. Также дорога объединит Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую агломерации.

Трасса должна стать частью автотранспортного коридора Европа - Западный Китай и получить номер М-12. Работы по строительству дороги закончат к 2024 году.