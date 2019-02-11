Платную дорогу из Казани в Москву построят до конца 2024 года

СЕГОДНЯ 11:35 2019-02-11T11:48:23+03:00

Время в пути из столицы Татарстана до столицы России сократится до 6,5 часов

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Стали известны сроки строительства новой платной дороги, которая должна соединить Москву и Казань. Так, согласно проектам, опубликованным на сайте правительства РФ, все работы должны быть завершены в 2024 году.

Появление новой дороги должно существенно облегчить жизнь автомобилистам. Дело в том, что время в пути из столицы России в главный город Татарстана сократится фактически вдвое - до 6,5 часов вместо нынешних 12.

Всего в России до конца 2024 года будет построено 729 автомобильных дорог, которые станут частью маршрута "Европа - Западный Китай".

Отметим, что о появлении платной дороги между Москвой и Казанью заявил помощник Президента России Игорь Левитин во время открытия новой дороги между Казанью и Набережными Челнами. По проекту, трасса пройдет несколько южнее М-7.

ИСТОЧНИК KP.RU