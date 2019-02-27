Скоростную автотрассу Москва-Казань все-таки построят: проект уже включен в финплан «Автодора»

СЕГОДНЯ 11:55 2019-02-27T12:09:44+03:00

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Несмотря на то, что меньше месяца назад вице-премьер Правительства России Максим Акимов сообщал, что окончательного решения по вопросу строительства скоростной автотрассы Москва-Казань нет, 27 февраля стало известно, что проект все же будет реализован.

Так, по информации ТАСС, дорога уже включена в финансовый план «Автодора» на 2019-2021 годы, а ее проектировкой и планировкой займутся уже в текущем году.

729-километровая автотрасса Москва-Казань должна быть закончена к 2024 году. Напомним, по ней можно будет доехать от одной точки до другой за 6,5 часов. Объем инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU