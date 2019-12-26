Тигренок Луна, изъятая у наркоторговцев как вещдок, умерла из-за болезни

Как ни странно но о том, что из-за ряда тяжелых болезней в казанском зоопарке скончалась тигренок Луна, стало известно во время заседания в Верховном суде Татарстана. Там приступили к рассмотрению уголовного дела о нарколаборатории в благотворительном фонде и продаже сделанной там "синтетики".

Напомним, в феврале этого года в Набережных Челнах накрыли целую группу предполагаемых наркодилеров. Так, при задержании братьев Шамсутдиновых - Тимура и Ильдуса, а также президента благотворительного фонда «Здоровые дети» Джавида Магеррамова, в доме последнего и нашли тигренка Луну. Хищника изъяли в качестве вещдока. Оказалось, что тигренка Магеррамов незаконно подарил своей жене.

Женщина в итоге отказалась от прав на хищника и когда это было официально закреплено, то Луну передали в казанский зоопарк, так как там для этого хищника есть необходимые условия для содержания.

Но ветеринары выяснили, что маленькая тигрица получила заболевания глаз - катаракту, а также глаукому. По мнению специалистов, хищника слишком часто снимали с фотовспышкой, и это повлияло на ее зрение. Операцию провели, но позже установили, что одними глазами проблемы Луны не ограничились. Обследование показало, что животное имеет тяжелые заболевания. В результате которых животное в итоге и погибло.