2019-12-26T16:39:01+03:00
Общество

Тигренок Луна, изъятая у наркоторговцев как вещдок, умерла из-за болезни

Сначала у маленького хищника обнаружили катаракту, а после и ряд других тяжелых заболеваний
Лика ИСАЕВА
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Фото: @kazanzoo1806Фото: @kazanzoo1806
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Как ни странно но о том, что из-за ряда тяжелых болезней в казанском зоопарке скончалась тигренок Луна, стало известно во время заседания в Верховном суде Татарстана. Там приступили к рассмотрению уголовного дела о нарколаборатории в благотворительном фонде и продаже сделанной там "синтетики".

Напомним, в феврале этого года в Набережных Челнах накрыли целую группу предполагаемых наркодилеров. Так, при задержании братьев Шамсутдиновых - Тимура и Ильдуса, а также президента благотворительного фонда «Здоровые дети» Джавида Магеррамова, в доме последнего и нашли тигренка Луну. Хищника изъяли в качестве вещдока. Оказалось, что тигренка Магеррамов незаконно подарил своей жене.

Женщина в итоге отказалась от прав на хищника и когда это было официально закреплено, то Луну передали в казанский зоопарк, так как там для этого хищника есть необходимые условия для содержания.

Но ветеринары выяснили, что маленькая тигрица получила заболевания глаз - катаракту, а также глаукому. По мнению специалистов, хищника слишком часто снимали с фотовспышкой, и это повлияло на ее зрение. Операцию провели, но позже установили, что одними глазами проблемы Луны не ограничились. Обследование показало, что животное имеет тяжелые заболевания. В результате которых животное в итоге и погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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