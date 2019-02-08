В Татарстане полицейские накрыли в благотворительном фонде лабораторию и вместе с наркотиками изъяли живого тигренка.

В Набережных Челнах в отдел полиции было доставлено необычное вещественное доказательство – тигренок. Маленькая хищница по кличке Луна была изъята у наркоторговцев вместе с более чем 5 килограммами наркотиками, 40 литрами прекурсоров для их создания и 150 тысячами рублей.

Весь этот улов полицейским достался в результате операции, в ходе которой они накрыли нарколабораторию. Последняя причем расположилась не где-нибудь, а в местном благотворительном фонде.

- Было установлено, что группой лиц через нелегальный интернет-магазин распространяется наркотическое средство «мефедрон». Кустарную лабораторию по синтезированию этого наркотического средства сообщники оборудовали в подсобном помещении офиса благотворительного фонда, - уточняют в МВД Татарстана.

Организатором производства запрещенных веществ, по информации правоохранителей, стал 32-летний ранее судимый руководитель того самого благотворительного фонда. В криминальный бизнес он также пригласил двух своих 23-х и 26-ти летних родственников.

Сначала были задержаны двое из этой группы. Именно в частном доме одного из них и был обнаружен и изъят тигренок. Трехмесячное животное никогда не контактировало с дикой природой.

После был задержан последний из этой троицы. При осмотре его автомобиля также были обнаружены наркотики – свыше 100 граммов.

Помимо всего этого, также выяснилось, что собранные подростками-волонтерами в разных татарстанских городах деньги лишь частично шли на благотворительные цели. В основном они присваивались руководителем фонда. При это он их тратил не только на себя, но и на покупку компонентов для производства наркотиков.

По факту производства и продажи запрещенных веществ возбуждено уголовное дело, идет следствие. Также в ближайшее время будет решен вопрос о дальнейшем содержании изъятого тигренка.