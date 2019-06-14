У изъятого у наркодилеров в качестве вещдока тигренка Луны после операции на глазах возникли осложнения

Тигренок Луна, которую изъяли у наркодилеров в качестве вещдока и перевезли в Казанский зоопарк, вернулась в столицу Татарстана.

Напомним у маленького хищника диагностировали катаракту и глаукому, Луна ничего не видела. Чтобы вылечить животное, его пришлось отвезти в московскую клинику, где ветеринарный офтальмолог Дмитрий Гончаров провел операцию по замене глазных хрусталиков на искусственные линзы.

Стоимость этой процедуры оценивается в несколько сот тысяч рублей. Операцию удалось провести благодаря помощи спонсоров и отдельных людей.

В итоге несколько недель Луна провела в московской клинике, а накануне ее доставили обратно в Казань.

- К сожалению, в послеоперационном периоде возникли некоторые осложнения: были выявлены сопутствующие заболевания тигрицы, которые ранее не давали о себе знать. В настоящий момент лечение продолжается, - сообщает официальный Инстаграм Казанского зоопарка.