Прокуратура Татарстана выяснила, почему учения полицейских проводились в школе

Прокуратура Тукаевского района республики завершила проверку скандальной истории с учениями районных полицейских на территории местной школы, где роли статистов играли ученики девятых классов. Мальчики должны были прорвать оцепление - проломить брешь в щитах, которыми прикрывались стражи порядка. Те, в свою очередь, учились проводить захваты демонстрантов.

Видео, снятое одной из свидетельниц этих сборов, наделало много шума и заработало более сотни просмотров. Проверку начали сразу три республиканских ведомства: МВД, министерство образования и прокуратура.

Надзорный орган сегодня, 25 декабря, сообщил об окончании проверки. Выяснилось, что к проведению тактико-строевых учений (ТСУ) на территории местной школы косвененно причастен ... глава поселения! Дело в том, что он отказал полицейским, у которых по плану занятий на 20 декабря были те самые ТСУ. Занятия должны были проводить в парке отдыха "Солнечный", но там как раз шла подготовка к празднованию Нового года, так что толпа из 25 полицейских и нескольких статистов была бы неуместна. Да и актив Новотроицкого сельского поселения, который как раз и должен был играть роли статистов-«правонарушителей», был задействован в том же подготовительном мероприятии.

Запланированные занятия полицейских были под угрозой срыва, и тогда по согласованию с администрации «Новотроицкой средней общеобразовательной школы» ТСУ было перенесено на территорию школы, а 12 учеников двух девятых классов освободили от уроков, чтобы они сыграли роли статистов-демонстрантов. Такое волевое решения принял сотрудник отдела полиции, назначенный руководителем тактико-строевого занятия.

- 20 декабря около 9.30 в ходе учений подростки выполняли роль условных нарушителей общественного порядка, а 17 сотрудников полиции, выстроившись в живую цепь со щитами в руках, отрабатывали действия по пресечению разрыва цепи при столкновении с последними. На месте проведения занятия также присутствовали директор школы и классный руководитель девятиклассников, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Не учел страж порядка, что подобные мероприятия категорически запрещено проводить в школах, да и руководство этого учебного заведения должно было учитывать, что несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников учреждения во время образовательного процесса, за нарушение прав и свобод обучающихся и работников учреждения.

Прокуратура считает, что причастные к этому должностные лица отдела МВД России по Тукаевскому району и МБОУ «Новотроицкая средняя общеобразовательная школа» поставили под угрозу безопасность жизни и здоровья обучающихся в образовательной организации, тем самым грубо нарушив их права и законные интересы.

- При этом районный отдел образования не обеспечил надлежащий ведомственный контроль и своевременное пресечение неправомерных действий администрации школы, - отметили в пресс-службе надзорного органа. - В целях устранения причин и условий, способствовавших нарушениям законодательства, прокуратура внесла в адрес главы Тукаевского муниципального района и начальника отдела МВД России по Тукаевскому району представления, поставив вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц. Материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы для уголовно-правовой оценки случившегося.

Стоит отметить, что глава управления образования Тукаевского района уже написала заявление об увольнении по собственному желанию, а министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил об увольнении полицейских, причастных к этому скандалу. Главе МВД Татарстана объявили о неполном служебном соответствии.