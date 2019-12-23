В Татарстане "учения" школьников и полицейских по разгону митинга стоили должности чиновнику

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-23T16:02:15+03:00

Женщина уволилась после того как начались проверки

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Скандал с совместными "учениями" Тукаевского отдела полиции и школьников Новотроицкой средней школы продолжается. Общественность возмутило, что детей заставили изображать митингующих и бросаться на щиты, которые удерживали сотрудники полиции. Во время задержания школьникам проводили силовые приемы.

МВД Татарстана заявило, что началась служебная проверка. По предварительным данным, это была инициатива руководства отдела полиции Тукаевского района республики, провести совместные тактико-строевые учения с учениками 9-го класса местной школы. План занятий с руководством МВД республики не согласовывали.

Прокуратура республики в свою очередь начала свою проверку, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям как должностных лиц сотрудников полиции, так и образовательного учреждения.

"Учениями" заинтересовались и в Минобразования Татарстана. Служебную проверку начали проводить еще в воскресенье, а в понедельник стало известно, что начальник управления образования Тукаеского района подала заявление об увольнении.

ИСТОЧНИК KP.RU