Глава МВД России уволил полицейских начальников Татарстана, за учения по разгону митинга с участием детей

История с совместными учениями полицейских и школьников из поселка Новотроицкое в Тукаевском районе Татарстана по разгону митинга завершилась с разгромным счетом. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев распорядился уволить инициаторов этих учений, а глава МВД Татарстана Артем Хоронин, как их непосредственный руководитель, предупрежден о "неполном служебном соответствии".

Напомним, что подножку своему начальнику Артему Хохорину сделали руководители отдела полиции по Тукаевскому району республики - начальник отдела Марат Вагапов и три его зама Руслан Гардеев, Рафис Шайхутдинов и Руслан Исмагилов.

Кого именно из них осенила мысль привлечь школьников к совместным учениям по разгону митинга, пока не известно. Отметим, что дети в них изображали демонстрантов. Их задача была накинуться на выстроенных в шеренгу бойцов в полной экипировке и с щитами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/751080" frameborder="0"></iframe> В Татарстане провели тренировку на школьниках "Как разогнать митинги".соцсети

В реальной ситуации, помимо силовых приемов, полицейские должны использовать еще и резиновые дубинки, и газовые баллончики. Но на учения их, похоже, не выдали. За что родители статистов уже в соцсетях "благодарят" стражей порядка: "Могли бы и дубиной приложить, тогда бы мы уже по другому общались и в другом месте"!

Проверку по этому случаю проводят в МВД Татарстана и прокуратуре республики. Заинтересовались историей с учениями и в региональном Минобразе. К слову, не дожидаясь оргвыводов из-за всего произошедшего глава отдела образования Тукаевского района Татарстана Айгуль Мухаметзянова вдруг приняла решение уволиться по собственному желанию.