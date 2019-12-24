2019-12-24T12:52:35+03:00
Общество

Глава МВД России уволил полицейских начальников Татарстана, за учения по разгону митинга с участием детей

Школьники должны были изображать агрессивных демонстрантов и кидаться на шеренгу правоохранителей [видео]
Лика ИСАЕВА
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Детей поставили против экипированных полицейских.Детей поставили против экипированных полицейских.Фото: соцсети
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История с совместными учениями полицейских и школьников из поселка Новотроицкое в Тукаевском районе Татарстана по разгону митинга завершилась с разгромным счетом. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев распорядился уволить инициаторов этих учений, а глава МВД Татарстана Артем Хоронин, как их непосредственный руководитель, предупрежден о "неполном служебном соответствии".

Напомним, что подножку своему начальнику Артему Хохорину сделали руководители отдела полиции по Тукаевскому району республики - начальник отдела Марат Вагапов и три его зама Руслан Гардеев, Рафис Шайхутдинов и Руслан Исмагилов.

Кого именно из них осенила мысль привлечь школьников к совместным учениям по разгону митинга, пока не известно. Отметим, что дети в них изображали демонстрантов. Их задача была накинуться на выстроенных в шеренгу бойцов в полной экипировке и с щитами.

В Татарстане провели тренировку на школьниках "Как разогнать митинги".соцсети

В реальной ситуации, помимо силовых приемов, полицейские должны использовать еще и резиновые дубинки, и газовые баллончики. Но на учения их, похоже, не выдали. За что родители статистов уже в соцсетях "благодарят" стражей порядка: "Могли бы и дубиной приложить, тогда бы мы уже по другому общались и в другом месте"!

Проверку по этому случаю проводят в МВД Татарстана и прокуратуре республики. Заинтересовались историей с учениями и в региональном Минобразе. К слову, не дожидаясь оргвыводов из-за всего произошедшего глава отдела образования Тукаевского района Татарстана Айгуль Мухаметзянова вдруг приняла решение уволиться по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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