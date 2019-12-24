Пришли домой после 23.00: полицейские опросили автора скандального видео учений по разгону митинга в Татарстане

В Татарстане к автору видео, которое стоило увольнения полицейских начальников и беспокойству главы МВД республики, пришли правоохранители. Напомним, в республике не утихает скандал с совместными учениями школьников и полиции. Дети должны были изображать агрессивных демонстрантов и кидаться на полицейских в полном обмундировании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/751080" frameborder="0"></iframe> В Татарстане провели тренировку на школьниках "Как разогнать митинги".соцсети

При этом, по словам председателя профсоюза «Альянс учителей» Раушана Валиуллина, который знаком с автором нашумевшего видео, пришли за объяснениями именно ночью – после 23.00.

- Другого времени не нашли, - негодует на своей соцстранице Валиуллин.

По его словам, полицейские спрашивали Екатерину П. (по данным «Комсомольской правды-Казань», девушка является несовершеннолетней – Ред.) откуда она взяла данное видео, и кто просил ее опубликовать его в Сети?

В свою очередь в МВД Татарстана официально на это сообщили: «Жительница Тукаевского района, обнародовавшая в социальных сетях видео тактико-специальных занятий на территории Новотроицкой СОШ, была опрошена сотрудниками полиции в рамках проводимой служебной проверки - для выяснения всех обстоятельств и всесторонней оценки произошедшего»

Напомним, после публикации данного видео досталось всем. Не дожидаясь чем все закончится по собственному желанию успела уволиться районный чиновник от образования. Далее пошли увольнения в рядах местной полиции.