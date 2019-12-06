2019-12-06T12:29:08+03:00
Общество

«Мы плачем вопреки»: в казанском хосписе скончалась девушка, которая боролась с раком с 7 лет

При жизни исполнились два заветных желания Лейсан Сейтанзарова [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба казанского хосписаФото: пресс-служба казанского хосписа
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В пятницу, 6 декабря, стало известно о смерти 21-летней Лейсан Сейтназаровой. Девушка, которая боролась с онкологией с семи лет, скончалась в казанском хосписе.

- Наш дорогой ребёнок, наш Ангел. В первый раз мы не можем найти слов и плачем - плачем вопреки философии хосписа, вопреки тому, что надо быть сильными и мужественными. Спасибо тебе за то время, пока ты была рядом с нами. Мы пока не знаем, как будем без тебя. Спи спокойно, наша девочка, - сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: пресс-служба казанского хосписа

Фото: пресс-служба казанского хосписа

Отметим, что еще в июне текущего года Лейсан говорила о том, что мечтает о двух вещах: провести день с живым тигренком и увидеться со своим кумиром – известным казахским певцом Димашем Кудайбергеным. Желания девушки успели исполниться при ее жизни.

Так, 25 июня в хоспис к Лейсан приехал воспитатель тигров Михаил Зарецкий и его подопечная – Лилу. С маленьким хищником девушка провела весь день, играя и кормя его из бутылочки .

Фото: пресс-служба казанского хосписа

Фото: пресс-служба казанского хосписа

А 27 августа к девушке приехал сам Димаш Кудайберген. Он прибыл в Казань, чтобы выступить на закрытии чемпионата рабочих профессий WorldSkills 2019, но нашел в своем графике время и заехал в хоспис. Тогда Лейсан пообещала певцу выздороветь и обязательно посетить его концерт.

Фото: пресс-служба казанского хосписа

Фото: пресс-служба казанского хосписа

ИСТОЧНИК KP.RU

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