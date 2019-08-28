2019-08-28T10:47:30+03:00
Общество

В Казани известный казахский певец навестил свою фанатку, которая с семи лет борется с опухолью мозга

Лейсан Сейтанзарова увиделась со Димашем Кудайбергеном прямо в хосписе
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба казанского хосписаФото: пресс-служба казанского хосписа
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21-летняя жительница Казани Лейсан Сейтанзарова с 7 лет борется с опухолью головного мозга. За все это время она пережила несколько операций и пять курсов химиотерапии. Последний курс закончился не так давно, поэтому девушка не смогла приехать на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills 2019, которую мечтала увидеть.

Однако Лейсан смогла встретиться со своим кумиром – казахским певцом Димашем Кудайбергеном, который приехал в Казань, чтобы выступить на закрытии чемпионата.

- Мы пригласили Димаша к нам хоспис, честно говоря, не особенно веря в возможность визита: перелёт, репетиции, суета масштабной церемонии. Но он приехал. До последнего момента мы держали его приезд в секрете от Лейсан. И боимся, наших литературных способностей не хватит, чтобы описать степень её потрясения, - сообщает пресс-служба хосписа.

Фото: пресс-служба казанского хосписа

Фото: пресс-служба казанского хосписа

Лейсан пообещала Димашу выздороветь и непременно побывать на его концерте.

Напомним, не так давно исполнилась и другая мечта Лейсан – девушка провела целый день в компании с живым тигренком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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