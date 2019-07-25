Весь день с тигренком: исполнилась мечта пациентки казанского хосписа

Жизнь Лейсан Сейтанзаровой – настоящая борьба. Когда девушке было 7 лет, ей поставили страшный диагноз – опухоль головного мозга. С тех пор она пережила несколько операций и химиотерапию. Сейчас ей 21 год и большую часть своей жизни она проводит в казанском хосписе.

Совсем недавно у Лейсан появилась мечта провести весь день с настоящим тигренком. А спустя какое-то время она осуществилась. В гости к девушке приехал воспитатель хищников Михаил Зарецкий и его подопечная Лилу.

Фото: пресс-служба Московского и Кировского района

- Лейсан покормила еще совсем маленького полосатого котенка из бутылочки и провела с ним весь день, - сообщает пресс-служба администрации Московского и Кировского районов.

Фото: пресс-служба казанского хосписа

Но это не единственная мечта Лейсан, которая осуществилась в тот день. Так, девушке подарили сотовый телефон, на котором свое видеообращение оставил ее кумир – казахский певец Димаш Кудайберген. Именно его песни вдохновляют Лейсан и придают ей уверенности в будущем. Музыкант также пригласил поклонницу к себе на концерт.

Фото: пресс-служба Московского и Кировского района