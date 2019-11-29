«Детишки чувствуют себя хорошо»: Радик Фатхуллин из Татарстана, чья жена умерла при родах, навестил появившихся на свет своих дочерей

История семьи Фатхуллиных из Татарстана не оставила равнодушными никого, кто ее услышал. Диля и Радик поженились 15 ноября. На тот момент женщина уже была беременна, а 21 числа у нее начались роды. В 7.30 на свет появилась девочка, а спустя 64 минуты путем кесарева сечения – ее сестренка.

Фото: instagram.com/yfathullin

Диля же после родов впала в кому. По одной из версий, околоплодные воды попали в кровь и стали причиной заражения. Утром 22 ноября женщина умерла. Ей было всего 33 года.

Радик остался один с двумя нарожденными дочерьми и 10-летним сыном Дили. Девочек он назвал Айзиля и Асыльяр. Мужчине помогает сестра Дили Лейсан, но одного этого не достаточно. На своей соцстранице отец признается, что нуждается в финансовой помощи.

Однако, несмотря на случившуюся трагедию, Радик находит причины для радости. Так, на днях он навестил дочерей, которые до сих пор находятся в больнице.

Фото: instagram.com/yfathullin

- Хорошая новость у нас! Ездили сегодня навещать детишек в ДРКБ. Айзиля начала самостоятельно дышать! Еще прибавила в весе. Пока она находится в реанимации. По словам врачей, детишки чувствуют себя хорошо, - написал Радик Фатхуллиных

Напомним, Следственный комитет Татарстана уже начал проверку по факту смерти Дили Фатхуллиной.