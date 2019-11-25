"Околоплодные воды попали в кровь и произошло заражение": Девушка из Казани умерла во время родов, ее муж остался один с грудными близняшками

Супруги Фатхуллины, Радик и Диля, ждали пополнение в семье. 15 ноября возлюбленные поженились, а со дня на день они ждали пополнение в семье. У Дили уже был 10-летний сын Амирхан. Теперь же новобрачные ждали двойню. Возлюбленные ждали появление девочек-близняшек.

Как рассказали друзья семьи в инстаграме, рожать Диля должна была в ДРКБ. Но роды начались и Дилю оставили на Высокой Горе. Первую девочку Диля родила сама, вторая дочка родилась методом кесарево сечение. По словам мужа, околоплодные воды попали в кровь и произошло заражение крови. С сердцем у молодой матери, проблем не было.

Врачи сделали все возможное, но Дилю спасти не смогли. Она впала в кому и скончалась в 22 ноября 4:00 утра. Диле было 33 года. Ее муж Радик остался один с 10-летним Амирханом и двумя новорожденными девочками-близняшками.

Друзья семьи объявили сбор помощи семье, оставшейся без мамы. Одежду и принадлежности Диля купила заранее. Сейчас дети находятся в ДРКБ.

- Самая большая проблема,у семьи нет собственного жилья. Живут в съемной квартире. У Дили нет родителей, есть только родная сестра Лейсан. У мужа Радика только папа. Очень нужна Ваша помощь! - написали друзья семьи в Инстаграме.

Согласно выложенным в соцсетях фотографиям, первая девочка появилась на свет в 7:30 21 ноября, вторая - спустя 64 минуты. Дочек Радик назвал Асыльяр и Айзиля. Именно так детей хотела назвать Диля.