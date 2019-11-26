2019-11-26T16:21:17+03:00
Общество

Следственный комитет Татарстана начал проверку по факту смерти молодой женщины во время родов

«Комсомолка» связалась родственниками погибшей матери двух близняшек, воспитанием которых теперь будет заниматься отец [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/yfathullin/Фото: instagram.com/yfathullin/
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15 ноября состоялось бракосочетание Дили и Радика. Новоиспеченная семья Фатхуллиных ждала близняшек. 21 числа в 7.30 на свет естественным путем появилась девочка, а спустя 64 минуты путем кесарева сечения – ее сестренка.

Вот только своих детей Диля так и не увидела. Она впала в кому. По одной из версий, околоплодные воды попали в кровь, что стало причиной ее заражения. А рано утром 22 ноября Диля умерла. Ей было всего 33 года.

Фото: instagram.com/yfathullin/

Фото: instagram.com/yfathullin/

«Комсомолка» связалась с сестрой погибшей – Лейсан. Она рассказала о Диле и том, чего сейчас не хватает ее племянницам и зятю.

25 ноября новоиспеченный отец получил свидетельства о рождении дочерей. Их назвали Асыльяр и Айзиля. Именно такое имя им придумала во время беременности мать.

- Получил свидетельства о рождении малышек. Дал имена так, как и планировали с моей солнышком. Хочу всех поблагодарить за вашу поддержку и помощь, - написал на своей странице Радик Фатхуллин.

- Красивые имена. Берегите себя и девочек, - написали мужчине комментаторы.

Фото: instagram.com/yfathullin/

Фото: instagram.com/yfathullin/

«Комсомолке» стало известно, что СУ СКР Татарстана уже начал доследственную проверку факту смерти Дили Фатхуллиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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