Следственный комитет Татарстана начал проверку по факту смерти молодой женщины во время родов

15 ноября состоялось бракосочетание Дили и Радика. Новоиспеченная семья Фатхуллиных ждала близняшек. 21 числа в 7.30 на свет естественным путем появилась девочка, а спустя 64 минуты путем кесарева сечения – ее сестренка.

Вот только своих детей Диля так и не увидела. Она впала в кому. По одной из версий, околоплодные воды попали в кровь, что стало причиной ее заражения. А рано утром 22 ноября Диля умерла. Ей было всего 33 года.

Фото: instagram.com/yfathullin/

«Комсомолка» связалась с сестрой погибшей – Лейсан. Она рассказала о Диле и том, чего сейчас не хватает ее племянницам и зятю.

25 ноября новоиспеченный отец получил свидетельства о рождении дочерей. Их назвали Асыльяр и Айзиля. Именно такое имя им придумала во время беременности мать.

- Получил свидетельства о рождении малышек. Дал имена так, как и планировали с моей солнышком. Хочу всех поблагодарить за вашу поддержку и помощь, - написал на своей странице Радик Фатхуллин.

- Красивые имена. Берегите себя и девочек, - написали мужчине комментаторы.

Фото: instagram.com/yfathullin/

«Комсомолке» стало известно, что СУ СКР Татарстана уже начал доследственную проверку факту смерти Дили Фатхуллиной.