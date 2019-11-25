Если есть лишние автобусы и они хотят их продать, то это их право: глава Минтранса Татарстана Ленар Сафин готов встретится с казанскими перевозчиками

После Минфина Татарстана в республиканский Госкомитет по тарифам, а оттуда уже в Минтранс региона. Для чего казанские перевозчики, которые не первый день работают в городе, затеяли такой длинный путь? Из-за отсутствия знаний как регулируются в Татарстане компенсация оплаты за провоз льготников в общественном транспорте? Или все это погоня за прибылью?

Напомним, казанские перевозчики добиваются того, чтобы местные власти платили им за провоз льготников по полной, а не как сейчас – 18 рублей за человека, хотя для простого горожанина это все 27 рублей. Чего только не обещали транспортные предприятия. Особенно жителей Казани взбудоражила «угроза» поднять стоимость проезда в автобусах до 40 рублей наличными и до 31 рубля по банковским картам.

О каждом своем шаге, каждом очередном «ультиматуме» Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана публично сообщала на своей официальной странице в социальных сетях. По ее заявлениям, предприятия терпят убытки, а тут еще поставщики цену на топливо задирают.

Но решения так и не было принято в их пользу – нужно соблюсти определенные процедуры. А пока все еще на стадии запросов и рассуждений, казанские перевозчики продолжают делать все, чтобы ускорить этот процесс. Так, по сделанным заявлениям, для сокращения расходов они были вынуждены продать семь автобусов. А совсем недавно они открыто обратились туда, куда их в последний раз послали – в Минтранс Татарстана.

- Что касается продажи автобусов, то согласно действующим контрактам с Комитетом по транспорту Казани с перевозчиками, определены количество рейсов и транспортных средств на маршруте. Эти требования должны выполняться. Если у перевозчиков есть лишние автобусы и они хотят их продать, то это их право, - в свою очередь отметили в Минтрансе Татарстана.

В то же время глава ведомства Ленар Сафин готов встретится с казанскими перевозчиками. Для того, чтобы конкретно обсудить ситуацию требуется прозрачная информация по затратам, связанным с перевозкой пассажиров в Казани.

- Размер компенсаций за перевозку льготных категорий граждан рассчитывался в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Кабмина Татарстана от 07.04.2005 № 161 «Об утверждении Порядка предоставления единого месячного социального проездного билета и единого месячного детского социального проездного билета в Республике Татарстан». В методике расчета учитывается действующий тариф для оплаты проезда билетами длительного пользования на 50 и более поездок, установленного постановлением республиканского Госкомитета по тарифам. Справки-расчеты на компенсацию предоставляют органы местного самоуправления. На основании этих данных Минтранс Татарстана перечисляет им заявленную сумму, - сообщили пока в самом ведомстве.