"Своей вины не признает": Экс-начальника управления образования Казани взяли под домашний арест

Своей должности уже бывший начальник Управления образования Казани 40-летний Ильнар Хидиятов лишился 30 сентября. Ушел по собственному желанию, но только после того, как стал одним из основных фигурантов дела о взятке. Ее тогда еще начальнику Управления Хидиятову, по мнению следователей СУ СКР Татарстана, вручили за поставку металлодетекторов для столичных школ. "Рамками" учебные заведения обеспечили, но, как выясняется теперь, не того качества, что требовалось.

Потому и не распознали 13 мая, что десятиклассник гимназии №7 Искандер Х. принес пистолет. Пневматический, но все же рамка должна была зазвенеть. Но она молчала, и через некоторое время весь класс Искандера и учитель оказались заложниками. Мальчик никаких условий не выдвигал, спустя полчаса сам сдался директору гимназии. На время следствия Искандера арестовывать не стали, передали под родительский контроль, но "молчаливыми" рамками заинтересовались.

Выяснилось, что эти металлодетекторы поставлялись в школы фирмой "Новотех" в 2017 году. Организация даже в тендерах не участвовала - директорам школ осенью 2016 года просто сказали, что закупать их надо только в этой организации, и точка! Для установки в школах выбрали рамочные металлодетекторы "Арена 9000 ST" и ручные "Мегион 46000". Рекомендации, как полагает следствие, давали именно в Управлении образования Казани, где замом руководителя в 2016 году был Хидиятов.

"Новотех", где директором был 37-летний Анвар Мурсюкаев, получил от городского бюджета более 8 миллионов рублей. Как полагает следствие, 10% от этой суммы - 800 тысяч рублей, через начальника планового экономического отдела Управления образования Казани 50-летней Лилии Гузаировой получил Ильнар Хидиятов.

- Уголовное дело в отношении бывшего руководителя Управления образования Исполнительного комитета МО г. Казани 40-летнего Ильнара Хидиятова, начальника планового экономического отдела вышеназванного Управления 50-летней Лилии Гузаировой и 37-летнего Анвара Мурсюкаева, возбуждено, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - В зависимости от роли каждого они подозреваются в "Получение взятки", "Дача взятки", "Посредничество во взяточничестве".

Но во время предварительного расследования выяснилось, что в школы привезли не те рамки, за которые заплатили, а дешевле в два раза.

- При этом, неустановленными лицами было похищено более 4,5 миллионов рублей, - отметили в СУ СКР Татарстана. - По данному факту в отношении неустановленных должностных лиц Управления образования возбуждено уголовное дело статье "Халатность" и "Мошенничество".

Сейчас Мурсюкаев находится под стражей, Хидиятова суд оставил под домашним арестом, Гузаировой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.