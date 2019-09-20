«Если бы не подарочный сертификат – не купил бы»: в Казани старт продаж нового айфона встретили без ажиотажа

20 сентября в России официально стартовали продажи новой модели IPhone 11. За несколько дней до начала продаж в Казани на одном из популярных сайтов объявлений предлагали свои услуги по стоянию в очереди за 80 тысяч рублей. Причем, это было не единственное предложение. Другие готовы постоять за других за 15 и 25 тысяч рублей.

Как оказалось, такого ажиотажа как новая модель кроссовок модный гаджет в Казани не вызвал. За 10 минут до открытия магазина в центре города на улице Баумана, у закрытых дверей ожидал лишь один молодой человек.

В первые же полчаса после открытия магазина, новый смартфон приобрели всего четыре человека. Причем, один из них признался, что купил гаджет только потому, что родственники вручили ему сертификат.

– Если бы не подарочный сертификат, не купил бы, мне все равно на этот ажиотаж, – поделился с "КП-Казань" Александр.

Оно и понятно, ведь, согласно данным с официального сайта производителя, за базовую модель телефона с 64 Гб встроенной памяти придется заплатить 59990 рублей, версия на 128 Гб будет стоит уже 64 990 рублей, а за 256-гиговый гаджет предстоит отдать 73990 рублей. Еще больше стоит iPhone 11 Pro. В базовой комплектации – 89990 рублей, с памятью в 256 Гб – 103990 рублей. Самый дорогой лот – с 512 Гб встроенной памяти, стоит 121990 рублей.

Кстати, несколько покупателей передумали приобретать телефон, узнав что в наличии только модели с большим объемом памяти.

Также ажиотажа новый iPhone не вызвал и в Москве, где в очереди перед открытием магазина на Тверской стояли не больше 20 человек.