В Казани место в очереди за новым IPhone 11 продают за 80 тысяч рублей

20 сентября в России официально стартуют продажи IPhone 11. Стоимость моделей как всегда кусается, вот только это обстоятельство мало кого останавливает. Желающих купить новую версию популярного гаджета каждый год предостаточно.

Стоит также учитывать, что количество новых айфонов в магазинах не безгранично. Так что желающим купить новенький гаджет предстоит простоять в очереди. Впрочем, делать это самостоятельно совсем не обязательно. Можно попросить постоять за себя в очереди и другого человека. Это, правда, также встанет в копеечку. Так, например, в Казани на одном из популярных сайтов объявлений предлагают свои услуги по стоянию в очереди за 80 тысяч рублей.

Это предложение не единственное, но пока самое дорогое на данный момент. Другие "любители" очередей готовы постоять за других за 15 и 25 тысяч рублей. Отметим, что объявления не сказать чтобы популярные, но по несколько сотен просмотров набирают.

Отметим, что в США презентация 11-го "айфона" прошла 11 сентября. За океаном цена на популярный гаджет начиналась с 700 долларов, что по нынешнему курсу равно примерно 46 тысячам рублей.

В России любителям айфонов предстоит выложить более крупные суммы. Так, согласно данным с официального сайта производителя, купить iPhone 11 в России можно будет в белом, зеленом, желтом, фиолетовом, красном и черном цветах и за базовую модель с 64 Гб встроенной памяти заплатить придется 59990 рублей, версия на 128 Гб будет стоить уже в 64 990 рублей, а за 256-гиговый гаджет предстоит отдать 73990 рублей.

Еще больше стоит быть готовым выложить за iPhone 11 Pro. Цена базовой комплектации - 89990 рублей. За модель с памятью в 256 Гб придется отдать 103990 рублей. Самый же дорогой лот продаж, а именно iPhone 11 Pro с 512 Гб встроенной памяти, будет стоить 121990 рублей.

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