Били лежачих ногами и пели российский гимн: казанский магазин прокомментировал избиение китайцев в очереди за кроссовками

30 августа в Казани произошел неожиданный инцидент. Молодые люди подрались в очереди за модной обувью. Дело в том, что один из магазинов в центре города объявил о старте продаж новой модели кроссовок знаменитого бренда. Желающие купить обновку выстраивались в очередь у магазина с ночи. Однако те, кто пришел за покупками утром, решил пробраться вперед, что и привело к конфликту.

Из-за драки релиз был перенесен, а также была вызвана полиция. Зачинщиков, проявивших агрессию и неуважение к другим покупателям, а также к сотрудникам магазина, внесли в "черный список". Их не допустят к покупке этого релиза, а также всех последующих.

Спустя несколько дней сотрудники магазина прокомментировали инцидент и пояснили, что очередь за обувью началась с двух часов ночи с участием преимущественно граждан Китая. Затем, ближе к открытию собралось уже около 70 человек. Тогда обстановка и начала накаляться.

По словам сотрудников магазина, пришедшие последними решили, что имеют некое внегласное преимущество в очереди, так как они условные «местные». Видимо на этом основании они захотели выкинуть из очереди «пришлых», которыми преимущественно и оказались преимущественно граждане Китая, стоявшие там с двух часов ночи.

В Казани молодые люди подрались в очереди за модными кроссовками.Видео: соцсети.

– Провокация переросла в словесную перепалку, если так можно выразиться, учитывая слабоватый русский гостей из Поднебесной, всё это в итоге переросло в массовую драку. Справедливости ради стоит сказать, что из 70 человек в драке принимали участие 15-20 человек. Не стеснялись ничего, били лежащих китайцев ногами, досталось даже девушке. Апогеем всей этой глупости стало распевание российского гимна на крыльце магазина – говорится в сообщении магазина в соцсети. – Переверните эту ситуацию, представьте, что подобное произойдет с вами в Китае. Это гости Казани, которые будут возвращаться к себе домой и рассказывать о нашем городе, который приводят как пример межэтнической солидарности; месте, которое собирает под своей крышей молодёжь со всего мира под флагом Универсиады.

Также сотрудники магазина отметили финал ситуации. Именно покупатели из Китая помогли им убрать территорию и максимально корректно вели себя в развязке инцидента.

– Мы этим постом хотели поддержать наших гостей из Поднебесной и принести им извинения от лица всех казанцев, – написали сотрудники магазина.