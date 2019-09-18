2019-09-18T12:40:42+03:00
Общество

"Решили ограничиться выговором": чиновницу из Ульяновска не уволят за скандальные фото в нефтяной ванне

Светлана Опенышева сохранит свой пост [фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: личная страница героини публикации в соцсетях.Фото: личная страница героини публикации в соцсетях.
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Директор ульяновской IT-корпорации Светлана Опенышева, ставшая знаменитой из-за своих "шоколадных" фотографий, продолжит работу на своем посту. К такому выводу пришли члены созванной комиссии по этике. Чиновнице вынесут выговор.

Напомним, что скандал разгорелся из-за фотографий, которые Опенышева выложила на свой странице в соцсети. На кадрах она во время отдыха в Азербайджане принимает ванну из лечебной нефти. При этом, многие приняли нефть за шоколад и посчитали, что Опенышева "шикарно живет".

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Не оценил поступок чиновницы и губернатор региона Сергей Морозов, который попросил провести служебную проверку и даже, в случае необходимости, освободить Опенышеву от должности.

- Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно, - процитировал слова Морозова его пресс-секретарь Тимофей Гончарук.

Отметим, что сама чиновница принесла публичные извинения, заявив, что не хотела никого обидеть.

- Дорогие друзья. Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты, и мне жаль, что так произошло. Хотела лишь поделиться впечатлениями о замечательном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму. Ещё раз прошу меня извинить, - заявила Опенышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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