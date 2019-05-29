"Не штрафы ей, а психиатора": многодетная мать, которая водила машину с младенцем на руках, заплатит за это 3 тысячи рублей

Жительницу Набережных Челнов по имени Агина в Татарстане не обсуждал только ленивый. Известной женщина стала после публикации видео, на котором водит автомобиль с младенцем на руках. Однако заинтересовал такой необычный способ управления машиной не только интернет-пользователей, но и ГИБДД и прокуратуру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/702571" frameborder="0"></iframe> Многодетная мать из Татарстана сняла на видео, как ехала за рулем с младенцем на руках.соцсети

В итоге Агину все же привлекли к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей. Ее обязали заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей, сообщает прокуратура Набережных Челнов.

Однако жители Татарстана остались недовольным таким завершением истории. По их мнению, Агина "легко отделалась":

- Жизнь ребёнка оценивается в 3000 рублей, - считает Артур Хасаншин.

- Не штрафы ей, а психиатра, - совет интернет-пользователь Ловец Снов.

- Думает только о себе, на дороге она не одна и подвергает риску не только свою жизнь , но и младенца и других водителей, - комментирует Самира Хакимова.

- Лишить бы материнских прав, - предлагает интернет-пользователь Марина Чернова.

Напомним, Агина – многодетная мать. В руках на видео она держала своего младшего сына.

- Пеленки, каши - это неизбежность; Да и других хлопот не избегу. Но главное - та родственная нежность, которой одарил меня малыш. Я вынесу любые испытанья, теперь меня ни чем не испугать ,превыше званий всех - одно лишь званье, один незаменимый титул - мать! Ведь мне теперь уж будет не до скуки, теперь печали все сойдут к нулю - когда малыш ко мне протянет руки и скажет: «Мамочка! Я так тебя люблю!» Я тебя сынок ждала долгими ночами, каждый день я о тебе сильно так мечтала, поверить долго не могла, что родишься у меня и настолько ты прекрасен, будто воздух для меня, - подписала Агина под опубликованным на своей соцстранице то самое видео (орфография и пунктуация автора сохранена - Ред.).