Сына сити-менеджера Чебоксар отправили под домашний арест за драку с полицейским

В Чебоксарах Калининский районный суд рассмотрел ходатайство следователя СУ СКР Чувашии о взятии под стражу 19-летнего Олега Ладыкова. Напомним, что молодой человек - сын сити-менеджера столицы республики.

По информации источников "КП-Казань" в правоохранительных органах, парень сначала вместе с друзьями устроил драку, а потом ударил полицейского во время задержания лимузина, в котором он ехал.

Ладыкова-младшего отправили в изолятор временного содержания МВД Чувашии. В отношении парня было возбуждено два уголовных дела сразу по статьям: "Побои" и "Применение насилия в отношения представителя власти".

На суде следователь просил отправить молодого человека под стражу на два месяца. Но несмотря на то, что предоставленые на Ладыкова-младшего характеристики с его места жительства были отрицательными, суд все же решил отправить его под домашний арест до 10 апреля.

Отметим, что выкрутасы сына с 14-летнего возраста ставят под удар карьеру отца. В декабре 2013 года вместе с друзьями он гонял на красной "Ауди" по ночному городу, таранил патрульные автомобили МВД Чувашии. Но Ладыкову-младшему лишь погрозили пальцем.

А уже в мае 2016 года перед своим выпускным из школы еще несовершеннолетний Олег Ладыков сел за руль иномарки и протаранил на встречке леговушку. Водитель "Лады" получил травмы. Ладыков-старший заплатил за сына штраф в 500 рублей. Сити-менеджеру общественность ставит в укор поведение сына.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На 12 февраля у сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова были назначены "Прямая линия" и прием по личным вопросам с горожанами, но они были отменены. На сайте администрации Чебоксар указано, что чиновник улетел в Сочи на Российский инвестиционный форум. Но по ряду утверждений, Ладыкова нет в списке состава делегации.

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