2019-07-23T18:15:19+03:00
Общество

"Гнилой урод!": в Казани водитель автобуса №55 и пассажир устроили потасовку из-за билетов

Происходящее было заснято на мобильный телефон одним из участников конфликта [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

В Казани общий язык не могут найти пассажиры и водители автобусов, а также кондукторы. Время от времени в соцсети попадают видеоролики инцидентов. То кондуктор "продавала" ксерокопии билетов, то устроила потасовку из-за рванной купюры с пассажиркой. В итоге на основании подобных жалоб с начала года уволили девять водителей автобусов и восемь кондукторов общественного транспорта.

Еще одна история произошла несколько дней назад. Судя по видеозаписи, конфликт разгорелся снова из-за оплаты проезда. Пассажир не смог оплатить проезд банковской картой, и его провезли мимо нужной остановки. При этом мужчина оплатил проезд наличными, но ему выдали обычный билетик, который кондуктор оторвала от рулона, прикрепленного на ее фартуке, то есть, по сути, "левый".

в Казани водитель автобуса №55 и пассажир устроили потасовку из-за билетов.соцсети

Пассажир начал громко возмущаться. А когда он вышел из автобуса, чтобы снять на видео госномер автобуса, водитель едва не наехал на мужчину, а после и вовсе обвинил его в поломке транспорта.

В итоге разбирались уже на улице. Судя по видео, все переросло в потасовку. На помощь водителю сначала вышла кондуктор, затем несколько пассажирок автобуса. Все они начали напирать на возмущенного мужчину, а потом уговорили водителя вернуться и следовать дальше по маршруту. Кондуктор при этом, послав мужчину на три буквы, оставила последнее слово в конфликте за собой: "Гнилой урод!"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24