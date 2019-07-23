"Гнилой урод!": в Казани водитель автобуса №55 и пассажир устроили потасовку из-за билетов

В Казани общий язык не могут найти пассажиры и водители автобусов, а также кондукторы. Время от времени в соцсети попадают видеоролики инцидентов. То кондуктор "продавала" ксерокопии билетов, то устроила потасовку из-за рванной купюры с пассажиркой. В итоге на основании подобных жалоб с начала года уволили девять водителей автобусов и восемь кондукторов общественного транспорта.

Еще одна история произошла несколько дней назад. Судя по видеозаписи, конфликт разгорелся снова из-за оплаты проезда. Пассажир не смог оплатить проезд банковской картой, и его провезли мимо нужной остановки. При этом мужчина оплатил проезд наличными, но ему выдали обычный билетик, который кондуктор оторвала от рулона, прикрепленного на ее фартуке, то есть, по сути, "левый".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/721904" frameborder="0"></iframe> в Казани водитель автобуса №55 и пассажир устроили потасовку из-за билетов.соцсети

Пассажир начал громко возмущаться. А когда он вышел из автобуса, чтобы снять на видео госномер автобуса, водитель едва не наехал на мужчину, а после и вовсе обвинил его в поломке транспорта.

В итоге разбирались уже на улице. Судя по видео, все переросло в потасовку. На помощь водителю сначала вышла кондуктор, затем несколько пассажирок автобуса. Все они начали напирать на возмущенного мужчину, а потом уговорили водителя вернуться и следовать дальше по маршруту. Кондуктор при этом, послав мужчину на три буквы, оставила последнее слово в конфликте за собой: "Гнилой урод!"