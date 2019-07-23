"Гнилой урод!": в Казани водитель автобуса №55 и пассажир устроили потасовку из-за билетов
В Казани общий язык не могут найти пассажиры и водители автобусов, а также кондукторы. Время от времени в соцсети попадают видеоролики инцидентов. То кондуктор "продавала" ксерокопии билетов, то устроила потасовку из-за рванной купюры с пассажиркой. В итоге на основании подобных жалоб с начала года уволили девять водителей автобусов и восемь кондукторов общественного транспорта.
Еще одна история произошла несколько дней назад. Судя по видеозаписи, конфликт разгорелся снова из-за оплаты проезда. Пассажир не смог оплатить проезд банковской картой, и его провезли мимо нужной остановки. При этом мужчина оплатил проезд наличными, но ему выдали обычный билетик, который кондуктор оторвала от рулона, прикрепленного на ее фартуке, то есть, по сути, "левый".
в Казани водитель автобуса №55 и пассажир устроили потасовку из-за билетов.соцсети
Пассажир начал громко возмущаться. А когда он вышел из автобуса, чтобы снять на видео госномер автобуса, водитель едва не наехал на мужчину, а после и вовсе обвинил его в поломке транспорта.
В итоге разбирались уже на улице. Судя по видео, все переросло в потасовку. На помощь водителю сначала вышла кондуктор, затем несколько пассажирок автобуса. Все они начали напирать на возмущенного мужчину, а потом уговорили водителя вернуться и следовать дальше по маршруту. Кондуктор при этом, послав мужчину на три буквы, оставила последнее слово в конфликте за собой: "Гнилой урод!"
ИСТОЧНИК KP.RU