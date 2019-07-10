2019-07-10T13:33:02+03:00
Общество

"Вы что бьете меня?": в Казани кондуктор набросился на пассажирку, которая попросила поменять ей рваный билет

При этом, горожане вступились за сотрудницу транспортного предприятия [видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Кондуктора и пассажирку смогли разнять.Кондуктора и пассажирку смогли разнять.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Очередной инцидент произошел в общественном транспорте в Казани. На сей раз история произошла вечером в одном из городских автобусов. Пассажирке не понравилось, что кондуктор дала ей рваный билет и потребовала его заменить. Впрочем, кондуктор и не думала выполнять просьбу пассажирки.

- Вы мне дали чумарной билет. Дайте нормальный, - заявила женщина.

- Да что вы говорите? - ответила кондуктор.

Словесная перепалка переросла в конфликт. Кондуктор потребовала от водителя, чтобы тот остановил автобус и предложила пассажирке выйти. Та отказалась. Тогда кондуктор набросилась на пассажирку.

- Вы что бьете меня? - начала возмущаться требовавшая целый билет.

Скандал с кондуктором в автобусе.

В итоге в конфликт вмешались другие пассажиры, которые смогли разнять женщин. Видео инцидента, которое снимала вступившая в противостояние с кондуктором, попало в соцсети. Естественно, что его не могли оставить без комментариев.

При этом, горожане встали на сторону кондуктора, заявив, что пассажирка не права и не надо было доводить ситуацию до конфликта:

"Автор, тебе ли не пофиг, какой дали тебе билет, ну дали чуть порванный, и че теперь на всю Казань понтануться своим высокомерием?"

"И что чумарной билет? Тебе от этого плохо станет что-ли?"

"А чем ей билет не понравился? Все равно в конце поездки выкинет"

"Ей билет не понравился? Хватит из-за ерунды провоцировать кондукторов. У них и так не сладкая работа..."

Были, конечно, и те, кто поддержал пассажирку, отметив, что на видео она ведет себя адекватнее кондуктора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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