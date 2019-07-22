В 2019 году из-за жалоб пассажиров в Казани были уволены 17 водителей и кондукторов автобусов
С начала 2019 года казанцы направили порядка 4 тысяч жалоб, связанных с качеством работы автобусов. Из-за этого были уволены 9 водителей и 8 кондукторов. Кроме того, 290 человек лишились премии, а 213 – получили выговоры. Такие цифры были названы 22 июля на деловом понедельнике в мэрии города.
Несмотря на это, по словам заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова, количество жалоб в этом году на 16% меньше тех, что были в первом полугодии 2018 года. А количество аварий, совершенных по вине водителей городских автобусов, снизилось на 25%.
На данный момент общественный транспорт Казани перевез около 126 миллионов человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU