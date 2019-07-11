"Мы берём без прописки, но нужно сделать добровольное пожертвование": жительницу Набережных Челнов шокировали расценки в местной школе

Ситуация с зачислением детей в татарстанские школы сейчас довольно напряженная. Так, не так давно в Казани ученика отказались допустить в 10 класс только из-за того, что на него не хватит места в классе. Это далеко не единственный инцидент.

Так, накануне в Набережных Челнах женщина решила устроить в одно из местных учебных заведений своего ребенка. Проблема заключалась в том, что прописаны они не в районе школы. Впрочем, по словам директора, вопрос можно решить, но за "добровольное пожертвование". Об этой истории рассказала знакомая женщины в соцсетях.

- Были посты о том, что без прописки в школу не берут детей. Так вот, пришла моя подруга устраивать ребенка в школу, пошла сразу к директору, а та ей говорит: "Мы берём без прописки, но нужно до 18.00 сделать добровольное пожертвование на вот эти реквизиты в размере 3000 рублей. Кроме вас ещё 7 человек" .... вот тебе и бесплатное образование... - написала девушка.

Мнения горожан по поводу данного сообщения разделились. Одни в комментариях в соцсетях заявили, что в школе явно перегибают палку:

"Думаю, данным делом, должна заняться прокуратура. Поборы до сих пор не закончились?".

"Это взятка? Обратитесь куда следует!".

Правда, нашлись и те, и их немало, которые поддержали сотрудников школы. В частности, жители татарстанского автограда отметили, что в других городах с зачислением по прописке все гораздо строже, а тут директор пошла навстречу. Некоторые горожане так и вовсе предложили автору сообщения отдавать ребенка в школу по месту прописки:

"Автор иди по прописке. Нечего в чужую школу идти. Потом из-за таких как вы детей много в классах.

"А чему вы удивляетесь? В Москве вас вообще без прописки ни в сад, ни в школу не возьмут. Извините, конечно, но порой коренным жителям мест не хватает, а приезжим вынь да полож? Сделайте прописку или хотя бы регистрацию, всегда в школы принимали по прописке".

Отметим, что проблемой с зачислением детей в школы уже заинтересовались в прокуратуре Татарстана. Проверка уже идет. Сотрудники надзорного ведомства предупредили: при наличии весомых оснований будут приняты исчерпывающие меры.