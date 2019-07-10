2019-07-10T15:55:54+03:00
Общество

В Татарстане прокуратура проверит порядок зачисления в детсады и школы

Поводом для этого стали, в том числе, жалобы на нарушения при приеме учащихся в 1-й и 10-й классы
Лика ИСАЕВА
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Обо всех выявленных нарушениях сообщат после 15-го июля, когда подведут итоги проверок.Обо всех выявленных нарушениях сообщат после 15-го июля, когда подведут итоги проверок.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Прокуратура Татарстана взяла под особый контроль набор учеников в 1-й и 10-й классы в школах республики. Поводом стали многочисленные жалобы родителей - это, в том числе, отказы в приеме детей, требования перейти на учебу в другие школы и поборы.

- Проверки пройдут в территориальных управлениях образования, дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. - При этом будут проанализированы статистические данные, сведения о состоянии законности в названной сфере за истекший период 2019 года, в том числе обращения граждан о нарушениях права на образование, а также сообщения средств массовой информации.

Сотрудники надзорного органа предупредили: при наличии весомых оснований будут приняты исчерпывающие меры.

Обо всех выявленных нарушениях сообщат после 15-го июля, когда подведут итоги проверок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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