В Казани школьника отказались переводить в 10-й класс, потому что «мало площади»

В Татарстане вновь начались конфликты между родителями, школами и гимназиями. Причина - отказ зачислять в десятые классы детей после сдачи ГИА. Неофициальная версия причин отказов, которую озвучивают и родители, и правозащитники - нежелание руководства образовательных учреждений портить рейтинг.

Ведь если в последующем ученики сдадут плохо ЕГЭ, то школа потеряет позиции, а директора и учителя лишатся премий. Вот, мол, и стараются отсеять «лишних», придумывая всякие версии и под надуманными предлогами рекомендуя найти другую школу.

Правозащитники в свою очередь разъясняют родителям конституционные права детей - государство гарантировало каждому среднее образование, и все отказы принять ребенка в 10-й класс неправомерны.

Один из официальных отказов опубликовали в популярной соцгруппе «Поборы в школах и детсадах. НОВОСТИ ШКОЛ».

Школьнику, проучившемуся в казанской гимназии №19, где тот учился с самого начала, отказали в переводе в 10-й класс по той причине, что он оказался лишним и не помещается на площади класса в 50 квадратных метров!

В гимназии уже сформировали четыре профильных 10-х класса - два учебно-научных и два социально-гуманитарных. В каждом из них по 28 человек, а кабинеты, в которых дети должны учиться, имеют площадь по 50 квадратных метров. По нормам СанПиНа в нем помещается строго 28 человек. 29-му места нет. Так, что мальчику, желающему продолжить свое обучение, просто порекомендовали поискать себе новую школу.

Фото: соцсети

- Министерство образования России на своем сайте дает рекомендации родителям, что мест в школе в 10-ом классе должно быть столько, сколько учеников в 9-ом классе и что профиль выбирает родитель вместе с учеником, - прокомментировала общественница Екатерина Матвеева. - Сейчас родители ученика написали заявление в прокуратуру Татарстана о нарушении прав своего несовершеннолетнего сына.

В свою очередь, мама мальчика, который вдруг перестал помещаться в класс, рассказала «КП-Казань», что весь учебный год ни родителям, ни детям не говорили, сколько и какие классы будут планироваться на новый учебный год 2019/2020.

- Поставили перед фактом, - возмущается в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» женщина. - Я уже позвонила на «горячую линию» в Минобраз Татарстана, обо всем рассказала. Там пообещали выяснить причины отказа и взяли нашу ситуацию на контроль.