2019-07-04T19:40:57+03:00
Общество

В Набережных Челнах после того, как педагог школа упала со стула, с родителей учеников решили собрать деньги на новые парты

Возмущенные горожане тут же выложили переписку в соцсети
Лика ИСАЕВА
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Данное предложение появилось в родительском чате одного из классов.Данное предложение появилось в родительском чате одного из классов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Закон категорически запрещает собирать деньги с родителей на какие-либо нужды: образование в детсадах и школах бесплатное, учебные заведения всем обеспечиваются. В том числе и партами.

Вот только находятся неуемные представители родительских комитетов, которые наполнены благими намерениями и пытаются приобрести что-нибудь эдакое, конечно же, полезное для класса школы.

Так, например, в родительском чате учеников прогимназии №64 в Набережных Челнах появилось вот такое сообщение: «Добрый вечер. Сегодня во время уборки класса наш учитель упала по причине шатающегося стульчика, хорошо что обошлось только синяками. Уважаемые родители, кто не хочет покупать своим детям парты, может быть подумаете? Вы купите новую форму своим детям, которая скоро будет в затяжках изза старых парт. Половина парт в плохом состоянии а другие парту, которые более менее нормальные через год, два тоже будут обшарпанные. Может быть купим нашим детям новые парты и стулья, тем более что их можно будет забрать в другой класс?» (Пунктуация и орфография сохранена – Ред.).

Несмотря на то, что это предложение нашло все же поддержку у большинства родителей из этого чата, в соцсетях после публикации данной переписки интернет-пользователи разразились гневными комментариями:

«Совсем обладали что ли??? Может учитель подойдет к директору уже и предъявит претензию о получении травмы на рабочем месте?! Сразу давайте парты поменяем, а потом эти парты домой заберём что ли??? Или школе подарим???»

«Заставят каждый день носить с собой парты на занятия, как учебники и тетради»

«Где этих инициативных, не дающих покоя разумным, клонируют?».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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