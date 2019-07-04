В Набережных Челнах с родителей первоклассников потребовали от 7 до 14 тысяч рублей на благоустройство пролицея

Житель Набережных Челнов хотел записать своего ребенка в первый класс в Пушкинский пролицей №78. Но был весьма обескуражен стоимостью «входного билета». Как гневно сообщил мужчина в соцсети, с него и родителей других первоклашек руководство учебного заведения запросило крупные суммы на тетради, учебники, медикаменты, клумбы и прочее благоустройство.

- Не успели мы поступить в 1 класс Пушкинского пролицея города Набережные Челны номер 78( 6/08 нов.город) начались сплошные ПОБОРЫ!Помимо закупки учебников и рабочих тетрадей, с родителей будущих первоклассников собирают средства на ремонт класса, так же Директор школы просит освежить ремонт школы в коридорах, закупить перевязочные средства и медикаменты,украшения на различные праздники для лицея,цветы для клумб и т. д. и т. п. ( и это бесконечно)!!!!Суммы сбора обозначены и составляют от 7000 до 14000 руб. во всех классах с каждого РОДИТЕЛЯ будущего первоклассника, и сюдя по всему это не ПРЕДЕЛ!!!!! – пишет родитель (орфография и пунктуация автора сохранена – Ред.)

Далее, по его словам, всем в городе, мол, и так негласно известно, что творится в этом образовательном учреждении, и все молчат.

В соцсети, где был опубликован данный пост, как водится, тут же появились комментарии. Кто-то из интернет-пользователей почему-то ругал мужчину за жадность: «Это же все ради наших детей!», а кто-то обличал директора и учителей, обвиняя их в поборах.

Более спокойные комментаторы все же порекомендовали автору сообщения обратиться в прокуратуру.

Но обращаться видимо не пришлось - сотрудники надзорного ведомства, обнаружив пост в соцсетях, уже начали проверку Пушкинского пролицея №78 Набережных Челнов на предмет поборов с родителей учеников. Если информация подтвердится, руководство учебного заведения будет оштрафовано.

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Данной ситуацией уже заинтересовались в прокуратуре (подробности)