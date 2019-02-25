В Казани предложили прировнять школьные родительские комитеты к организованным преступным группам

Эта история началась еще на прошлой неделе. Однако тогда она не казалась чем-то масштабным и серьезным. Житель из Казани (мужчина или женщина – неизвестно) написал гневный пост одной из городских групп и прикрепил к нему опрос «Согласны ли вы с тем, что родительские комитеты - это ОПГ?». В тексте сообщения обеспокоенный родитель не просто просил, а требовал приравнять создание и участие в родительских комитетах к созданию и участию в организованной преступной группе и наказывать все к ней причастных в соответствии с 35-ой статьей Уголовного кодекса России.

В доказательство своих слов автор поста привел несколько фактов, с которыми самостоятельно столкнулся в ходе борьбы с поборами в школах. Так, он считает, что администрации школ способствуют созданию и деятельности родительских комитетов, с целью пополнения своих внебюджетных фондов. Кроме того, он отмечает, что дети находятся в заложниках родкомитетов, а также детей их участников, что впоследствии приводит к буллингу, а в крайних случаях и к "керченскому стрелку". А школы и вовсе начинают быть похожими на благотворительные фонды, а родители - на сектантов.

И казалось бы – это просто очередной пост с возмущениями о происходящем в учебных заведениях, коих в соцсетях и без этого достаточно. Однако на опрос за неделю ответило порядка тысячи человек, а само сообщение прокомментировало – 257. Мнение, что родкомы занимаются вымогательством денег, разделили больше половины проголосовавших. Автор опроса уже направил его результаты и свое требование в комитет по образованию Госдумы и Минпросвещения России.

- Да, запретить их нужно просто. Страдают те дети, чьи родители не могут сдать деньги на нужды класса или группы, - поддерживает Оксана Забелина.

- Учились в двух школах, с 1 по 9 адекватный родительский комитет, а 10-11 это была не просто ОПГ, а "Бригада" чистой воды! Вымогательства были, а девочке из малообеспеченной семьи запретили даже приходить на вручение аттестата, если она не сдаст деньги на конверты учителям, - рассказывает Наталия Калинина.

- Кстати лучше, наверное, школам запретить принимать дары в виде ремонтов за счет родителей, купленных ими шкафчиков, литературы и учебных пособий. Нужно взыскивать приличные штрафы за такое. Тогда у самой администрации учреждения и учителей пропадет желание просить что-то у родителей, - считает интернет-пользователь Танюшка Юсупова.

- Как написал один мне знакомый: «родительский комитет это коллекторы и вышибалы». Вот доля правды, - пишет Эльмира Аминова.

Интересно, что из 424 человек, посчитавших, что родительские комитеты никак не связаны с ОПГ, в комментариях подобную точку зрения пытались отстоять лишь единицы.

- Лично в нашем классе деньги уходят на детей, род.комитет все чеки собирает и по первому требованию предоставляет, - рассказывает Диляра Нелюбина.

- Не знаю как у остальных, но наш родком деньги на ветер не пускает. Ни на ремонт, ни на подарки или букеты, - вторит ей Лилия Соболева.

И вот, спустя неделю, 25 февраля, администрация группы подвела итоги опроса и даже сделала несколько неоднозначных выводов.

- Гениальные дети должны обучаться с даунами (мед. термин), а будущие бандиты с послушными детьми. Вместо того, чтобы обеспечить развитие индивидуальных образовательных потребностей, обеспечить максимальное качество образования, детей, по сути, приговаривают к 11 годам сосуществования. Где тут образование? Раз уж государство декларирует любые формы образования, то оно должно финансировать законных представителей детей, а не концлагеря, которые мы до сих пор именуем школами. Как только государство начнёт оплачивать родителям обучение детей, тогда родители начнут голосовать рублём за ту или иную школу, ту или иную форму обучения, тогда законы рынка всё расставят на свои места, - пишет администратор группы от лица всех ее участников (коих, к слову, порядка 47 тысяч).

К слову платить или не платить – личное дело каждого родителя, потому что требовать деньги у человека без соответствующего разрешения никто не в праве.

А в то время, как взрослые обсуждают родительские комитеты, сидя в интернете, дети, кажется, предоставлены сами себе. Так, на прошлой неделе учительница одной из школ Татарстана снимала на видео, как ученики не смогли решить задачу, а в другой школе восьмиклассников отправили чистить гараж директора.