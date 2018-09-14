2018-09-14T08:27:42+03:00
Происшествия

По делу татарстанского предпринимателя, зарезавшего напавших на него грабителей, перед судом предстанет тренер по единоборставм

В пятницу в суде изберут меру пресечения для единственного оставшегося в живых злоумышленника
Софья ВАЛЕЕВА
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Во время осмотра места происшествияВо время осмотра места происшествияФото: МВД по РТ
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История о том, как, отбиваясь от двух вооруженных грабителей, напавших на него и близких, 41-летний бизнесмен Евгений Деданов смертельно ранил их, всклыхнула всю Россию. Сразу после нападения СУ СКР Татарстана возбудил уголовное дело по статье "Убийство при превышении пределов необходимой обороны". Но прокуратура это постановление отменила как преждевременное и незаконное - Деданов от неминуемой смерти защищал не только себя, но и своих жену и друга - они тоже были в опасности.

С теми нападавшими, кто умер от полученных ран на месте происшествия все ясно - оба жители Самарской области, оба были ранее судимы за насильственные преступления. Именно 39-летний Нетроголов и 29-летний Колоярцев забрались на территорию частного дома, где проживают Дедановы. При себе они имели два пистолета - травматический и пневматический, скотч, отвертку и рацию.

Но в день нападения на одной из улиц Бугульмы задержали "Форд" с предполагаемым подельником. Именно на этом автомобиле жители Самарской области, похоже, и расчитывали скрыться после всего. В иномарке был водитель - 47-летний Андрей Климанов, тренер по боевым единоборствам в спортивном клубе.

Вот такую "визитку" можно найти в соцсетях Фото: соцсети

Вот такую "визитку" можно найти в соцсетяхФото: соцсети

Судя по фотографиям в его профиле в соцсетях, Климанов после службы в Вооруженных Силах страны живет в Бугульме, является тренером в спортивном клубе, тренирует молодых спортсменов и детей, и пропагандирует здоровый образ жизни.

Сама "визитка" Фото: соцсети

Сама "визитка"Фото: соцсети

Заседание об избрании мер пресечения для него состоится в Бугульминском городском суде в пятницу, 14 сентября.

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