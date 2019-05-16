СУ СКР Татарстана: казанец приставал к школьницам, одевшись в женский купальник

В этот четверг суд отправил 34-летнего Рамиля Мотыгуллина под арест. В камере он будет находится до 14 июля этого года, пока идет следствие по секс-насилию над школьницами, где мужчина является главным и единственным фигурантом.

Напомним, Мотыгуллина задержали после заявления от родителей 12-летней девочки, которая рассказала им, что на одной из улиц Московского района неизвестный взрослый трогал ее за ноги.

Когда мужчину доставили в отдел полиции, то он во всем сознался. В итоге была установлена его причастность к пяти подобным преступлениям. Его жертвами становились девочки в возрасте 11-12 лет.

Как рассказали «КП-Казань» в СУ СКР Татарстана, Мотыгуллин приставал к детям, одевшись в женский купальник. Их набор, а также детские вещи нашли у него дома во время обыска.

Как установили следователи, в основном задержанный курсировал между школой и гимназией, выискивая своих жертв. Бывало прятался в кустах, из которых неожиданно и подходил к детям. Один раз он сделал это на ходу снимая футболку, под которой и был указанный женский купальник.

Уже в суде, когда ему избирали меру пресечения в виде ареста, Мотыгуллин признался, что у него нет и не было друзей, да и с девушками он никогда не встречался.

- В ближайшее время следователем будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Гражданам, обладающим сведениями о совершении подозреваемым каких-либо противоправных действий, аналогичных преступлений, просим обращаться в следственный отдел по Кировскому району города Казань по адресу: г. ул. 25 Октября, д. 4, либо по телефонам: (843)554-01-51, 8-987-206-82-19.