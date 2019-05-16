Полицейские задержали казанца по подозрению в серии секс-насилий над детьми

16 Май 15:04 2019-05-16T15:04:12+03:00

В итоге была установлена его причастность к пяти подобным преступлениям. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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На днях в полицию Казани обратились родители 12-летней девочки. Они рассказали, что на одной из улиц Московского района столицы Татарстана неизвестный мужчина трогал ноги их дочери.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста».

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. 34-летний житель Казани свою вину полностью признает. В ходе дальнейшей работы с ним была установлена его причастность к пяти подобным преступлениям, совершенным на территории Кировского района города.

- По решению суда мужчина арестован. Расследование продолжается, - сообщают в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU