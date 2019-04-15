А вы уже знаете, что «Комсомольская правда» в Казани проведет «Парад колясок-2019»?
«Парад колясок» - это специальное шествие, участниками которого выступают семьи с детскими колясками, оформленными в стиле военной техники, самолётов, кораблей или сказочных героев. Принять участие в этой затее могут все, как взрослые с настоящими детскими колясками, так и дети от 4 до 7 лет с игрушечными.
Те участники, чьи дети уже давно выросли из колясок, могут украсить детский велосипед.
Всем участникам- ПОДАРКИ от партнеров!
А самые креативные экипажи получат ПУТЕВКУ на базу отдыха!
Спеши зарегистрироваться!
Регистрация в группе «ВКонтакте» - «Комсомольская правда» в Казани - Парад колясок 2019
Подробности можно узнать из положения о конкурсе или по телефону: (843) 226-05-05
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ИСТОЧНИК KP.RU