А вы уже знаете, что «Комсомольская правда» в Казани проведет «Парад колясок-2019»?

«Парад колясок» - это специальное шествие, участниками которого выступают семьи с детскими колясками, оформленными в стиле военной техники, самолётов, кораблей или сказочных героев. Принять участие в этой затее могут все, как взрослые с настоящими детскими колясками, так и дети от 4 до 7 лет с игрушечными.

Те участники, чьи дети уже давно выросли из колясок, могут украсить детский велосипед.

Всем участникам- ПОДАРКИ от партнеров!

А самые креативные экипажи получат ПУТЕВКУ на базу отдыха!

Спеши зарегистрироваться!

Регистрация в группе «ВКонтакте» - «Комсомольская правда» в Казани - Парад колясок 2019

Подробности можно узнать из положения о конкурсе или по телефону: (843) 226-05-05

Благодарим за информационную поддержку наших партнеров:

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