2019-04-29T12:23:19+03:00
Общество

День Победы 2019 в Казани: парад, тысячный хор и зеленые трибуны

По площади Тысячелетия маршем пройдутся более двух тысяч человек
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
Изменить размер текста:

На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани начальник городского управления культуры Азат Абзалов рассказал, как пройдет парад в честь Дня Победы 2019.

Так, по его словам, 9 мая традиционно главной праздничной площадкой станет площадь Тысячелетия, на которой также запланировано проведение театрализованной программы.

Увидеть ее можно будет с зеленых трибун – зрителей разместят под стенами Казанского Кремля.

Прийти лучше заранее - к 9.30, из-за намеченных досмотровых процедур в целях безопасности.

Сам же парад начнется в 10.00. По площади маршем пройдут войска Казанского гарнизона, курсанты, учащиеся кадетских классов и члены юнармии. Всего более двух тысяч человек.

Также запланирован и проезд военной техники - танков ИС, ИС-3 и Т-34. Кроме того, 9 мая проедут по площади Тысячелетия и колонна ретроавтомобилей.

По завершению парада перед гостями и жителями Казани выступит тысячный сводный хор. Он исполнит песню День Победы. Концертная программа на площади продлится до 13.00. Там в течение дня также будет работать выставка боевой техники: танков, БТР и передвижного Музея стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «День Победы в Казани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 1 мая в столице Татарстана начнутся речные прогулки с экскурсиями по озеру Кабан и Казанке
В татарстанском Зеленодольске построят логистический центр OZON
Казанцам пришедшим на кладбища раздадут 40 тысяч мусорных мешков
У жителя Йошкар-Олы взломали аккаунт в интернет-магазине и оформили доставку за границу
В Татарстане погода погубила 120 тысяч гектар озимых на 1,5 миллиарда рублей
Время под контролем: как технологии спасают нас от рутины
С 6 мая в Казани автобусы №28 и №43 будут ходить по-новому
В Набережных Челнах 1 мая будет ограничено движение транспорта
Мошенник вместо бинокля продал пенсионеру из Чувашии два монокля
В Марий Эл овраг угрожает существованию деревни
Ко Дню Победы в Казани откроют два новых памятника
В Марий Эл во время пожара погибли двое мужчин, третий получил сильные ожоги
В Казани во время пожара пострадала 65-летняя пенсионерка
В Чебоксарах водитель остался без прав, сбив во дворе пенсионерку
В Казани женщина с коляской хотела перебежать магистраль вне «зебры» и была сбита автомобилем
29 и 30 апреля в трех населенных пунктах Татарстана отключат программы теле- и радиовещания
За месяц в Татарстане на переработку собрали 5 тонн батареек
Михаил Игнатьев вместе с депутатами и руководителями Госсовета Чувашии заложили в Чебоксарах Аллею Дружбы
После майских праздник Президент России Владимир Путин вновь посетит Казань
Рустам Минниханов поздравил православных жителей Татарстана с праздником Пасхи
В Йошкар-Оле в салоне автомобиля нашли обрез охотничьего ружья
В Чувашии парень с ножом пытался ограбить офис микрозаймов, но едва не взял в нем кредит
В Татарстане капремонт идет в 176 многоквартирных домах
Из Нижнекамска в Минеральные Воды за 5 640 рублей
В честь первомая 2019 президент Татарстана вручил государственные и республиканские награды
Дачный сезон 2019: в Набережных Челнах 1 мая заработает 38 автобусных маршрутов в СНТ