День Победы 2019 в Казани: парад, тысячный хор и зеленые трибуны
На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани начальник городского управления культуры Азат Абзалов рассказал, как пройдет парад в честь Дня Победы 2019.
Так, по его словам, 9 мая традиционно главной праздничной площадкой станет площадь Тысячелетия, на которой также запланировано проведение театрализованной программы.
Увидеть ее можно будет с зеленых трибун – зрителей разместят под стенами Казанского Кремля.
Прийти лучше заранее - к 9.30, из-за намеченных досмотровых процедур в целях безопасности.
Сам же парад начнется в 10.00. По площади маршем пройдут войска Казанского гарнизона, курсанты, учащиеся кадетских классов и члены юнармии. Всего более двух тысяч человек.
Также запланирован и проезд военной техники - танков ИС, ИС-3 и Т-34. Кроме того, 9 мая проедут по площади Тысячелетия и колонна ретроавтомобилей.
По завершению парада перед гостями и жителями Казани выступит тысячный сводный хор. Он исполнит песню День Победы. Концертная программа на площади продлится до 13.00. Там в течение дня также будет работать выставка боевой техники: танков, БТР и передвижного Музея стрелкового оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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