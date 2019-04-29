День Победы 2019 в Казани: парад, тысячный хор и зеленые трибуны

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-29T12:23:19+03:00

По площади Тысячелетия маршем пройдутся более двух тысяч человек

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На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани начальник городского управления культуры Азат Абзалов рассказал, как пройдет парад в честь Дня Победы 2019.

Так, по его словам, 9 мая традиционно главной праздничной площадкой станет площадь Тысячелетия, на которой также запланировано проведение театрализованной программы.

Увидеть ее можно будет с зеленых трибун – зрителей разместят под стенами Казанского Кремля.

Прийти лучше заранее - к 9.30, из-за намеченных досмотровых процедур в целях безопасности.

Сам же парад начнется в 10.00. По площади маршем пройдут войска Казанского гарнизона, курсанты, учащиеся кадетских классов и члены юнармии. Всего более двух тысяч человек.

Также запланирован и проезд военной техники - танков ИС, ИС-3 и Т-34. Кроме того, 9 мая проедут по площади Тысячелетия и колонна ретроавтомобилей.

По завершению парада перед гостями и жителями Казани выступит тысячный сводный хор. Он исполнит песню День Победы. Концертная программа на площади продлится до 13.00. Там в течение дня также будет работать выставка боевой техники: танков, БТР и передвижного Музея стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU