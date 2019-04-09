2019-04-09T16:41:57+03:00
Общество

7 мая в Казани пройдет «Парад колясок-2019»

Его участники соберутся в парке «Крылья Советов»
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А вы уже знаете, что «Комсомольская правда» проведет в Казани «Парад колясок-2019»? Мероприятие состоится 7 мая с 17.00 до 20.00 в парке «Крылья Советов»

«Парад колясок» - это специальное шествие, участниками которого выступают семьи с детскими колясками, оформленными в стиле военной техники, самолетов, кораблей или сказочных героев. Принять участие в этой затее могут все, как взрослые с настоящими детскими колясками, так и дети от 4 до 7 лет с игрушечными.

Те участники, чьи дети уже давно выросли из колясок, могут украсить детский велосипед.

Самые креативные участники получат призы от организаторов и партнеров проекта в номинациях:

1. ЭКОлогично-ЭКОномично. В оформлении коляски использованы материалы природного происхождения, флоры и фауны;

2. Суперсемейка. Номинация для больших дружных семей. Главным условием для участия является наличие в «кортеже» не менее 4х членов семьи вместе с коляской (это могут быть мамы, папы, бабушки, дедушки, старшие дети и т.д.), которые предстанут в едином образе и поддержат общую стилистику коляски;

3. Куда хочу, туда кручу. Номинация для тех, кто сам себе водитель. К участию принимаются экипажи на основе велосипедов и самокатов;

4. Коляска из Сказки. Коляски, украшенные в стиле сказки или героев мультфильмов;

5. Маленький патриот. Коляски юных патриотов, украшенных в военно-патриотическом стиле (самолеты, танки, корабли и т.д.);

6. Зверополис. Коляска оформлена в стиле животного мира (зайчики, мишки, белочки и т.д.);

7. Тачка на прокачку. Коляска оформлена в виде транспортного средства (автомобиль, пожарная машина, ДПС и т.д.);

8. Моя подружка. В конкурсе участвуют украшенные коляски для кукол;

Спеши зарегистрироваться!

Регистрация в группе «Вконтакте» - «Комсомольская правда - Казань - KP.RU» - Парад колясок 2019.

Подробности можно узнать из положения или по телефону: (843) 226-05-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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