В Казани умерла 15-летняя девочка, сбитая иномаркой на улице Ершова

Собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах сообщили, что 19 марта в приблизительно в 23.30 в БСМП скончалась 15-летняя Айсиля Б. Девушка получила травмы в результате наезда иномарки 10 марта на улице Николая Ершова. До своего 16-летия студентка Казанского музыкального колледжа не дожила 12 дней.

Врачи сделали все возможное, но травмы головы оказались смертельными.

Напомним, наезд на девушку произошел 10 марта в 20.58 на перекрестке улиц Ершова и Курашова. Айсиля переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора - "зеленый", но, как позже установят следователи, 31-летний водитель "Фольскваген Джентра" Назип Каюмов грубо нарушил правила дорожного движения, и вылетел в этот момент на перекресток. Его автомобиль сбил девушку, и умчался прочь с места наезда. Позже его нашли брошенным во дворе одного из домов на улице Толстого.

Сбежавшего водителя искали двое суток все правоохранители Казани. Он пришел сам, с адвокатом, вечером 12 марта. Свою вину признал.

Назипа Каюмова разыскивали после этого наезда все полицейские Казани

Выяснилась причина его бегства - Каюмов 17 ноября 2016 года был лишен водительских прав за отказ пройти медицинское освидетельствование в Нижнем Новгороде. Но права он не сдал, продолжал возить своего руководителя в качестве водителя. Тем не менее штраф в 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования он оплатил.

Уже 13 марта мировой судья Вахитовского района рассматривал административные дела в отношении Назипа Каюмова - за вождение автомобиля, будучи лишенным водительских прав, и за наезд на девушку и оставление места аварии. Вердикт суров: 15 суток административного ареста за оставление места ДТП и 1,5 года лишения водительских прав. Этот срок суммируется с тем, который был назначен судьей в Нижнем Новгороде.

В связи с гибелью Айсили будет переквалифицировано и уголовное дело. Раньше статья гласила "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", теперь ему должны вменить "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.