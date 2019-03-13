2019-03-13T13:05:06+03:00
Происшествия

В Казани водитель, разыскиваемый за наезд на 15-летнюю девочку, сам пришел в полицию

Сбитый им подросток находится в коме [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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Мужчина прибыл к правоохранителям в сопровождении адвоката.Мужчина прибыл к правоохранителям в сопровождении адвоката.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В полицию Казани вечером 12 марта в сопровождении своего адвоката пришел с повинной 31-летний Назип Каюмов. Мужчину с 10 марта разыскивали по подозрению в наезде на 15-летнюю школьницу.

Напомним, ДТП произошло в воскресенье, 10 марта, в 21.58 на перекрестке улиц Ершова и Курашова в Приволжском районе Казани. Девочка переходила дорогу на «зеленый» сигнал светофора по «зебре». В этот момент ее на скорости сбил автомобиль «Фольксваген Джетта». Водитель с места наезда сразу скрылся. Его объявили в розыск.

Сбитая же им девочка получила тяжелые травмы, она находится в коме. За ее жизнь борются врачи.

Сотрудникам ГИБДД удалось установить госномер иномарки. В розыск объявили водителя – 31-летнего Назипа Ирековича Каюмова. Выяснилась и причина нежелания встречаться с госавтоинспекторами - Каюмов ранее был лишен водительских прав.

В полиции в отношении мужчины составили сразу пять административных протоколов: два за оставление места ДТП, и по одному за то, что сел за руль, будучи лишенным водительских прав, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора и отсутствие страховки автомобиля. Кроме того, в отношении Каюмова было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Мужчина находился в розыске с 10 марта.

Мужчина находился в розыске с 10 марта.

- Водительских прав его лишали дважды - в 2012 и в 2016 годах. Оба раза - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - сообщил собственный источник «КП-Казань» в правоохранительных органах.

При этом оказалось, что возможно Каюмов до этого и так успел «прославиться». В соцсетях размещено видео датированное мартом 2018 года. На нем мужчина, очень похожий на Каюмова, пытался прорваться в казанский ресторан «Бурбон». Охрана посчитала, что мужчина слишком пьян для посещения этого заведения и не пустила его внутрь. Тогда несостоявшийся клиент ресторана начал угрожать, представляясь сотрудником силовых структур. В итоге для «устрашения» охраны заведения вместо удостоверения предъявил свой половой член.

Пьяный мужчина пытался прорваться в казанский ресторан «Бурбон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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