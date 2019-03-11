2019-03-11T12:30:39+03:00
Происшествия

В Казани разыскивают водителя, который сбил на "зебре" 15-летнюю девочку и скрылся

Пострадавшая получила тяжелые травмы головы [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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Наезд на 15-летнюю девочку произошел 10 марта, в воскресенье, в 20.58 на перекрестке улиц Ершова-Курашова в Советском районе столицы Татарстана.

Подросток переходила дорогу по "зебре" на разрешающий зеленый сигнал светофора. В это время 31-летний водитель автомобиля "Фольксваген Джетта" решил проехать на "красный", и на скорости сбил девушку. После наезда иномарка с места аварии скрылась.

В результате ДТП девочка получила тяжелые травмы головы, за ее жизнь борются врачи.

Сотрудникам ГИБДД удалось установить госномер автомобиля, но водитель спрятался где-то в Казани от сотрудников полиции. В итоге Назип Ирекович Каюмов 13.10.1987 года рождения был объявлен в розыск .

- Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848, - сообщил командир полка ДПС ОГИБДД УМВД Казани Михаил Савин.

Назип Ирекович Каюмов 13.10.1987 года рождения был объявлен в розыск .

Назип Ирекович Каюмов 13.10.1987 года рождения был объявлен в розыск .

ИСТОЧНИК KP.RU

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