2019-03-15T14:40:07+03:00
Общество

В Татарстане по решению суда многодетную мать и трех детей выселили на улицу

Женщина вложила материнский капитал в покупку квартиру в доме, который потом признали аварийным
Мария ЛУКОЯНОВА
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Верховный суд Татарстана постановил выселить семью в течение пяти дней и речи о компенсации, а также предоставлении другого жилья уже не идет. Фото: pixabay.comВерховный суд Татарстана постановил выселить семью в течение пяти дней и речи о компенсации, а также предоставлении другого жилья уже не идет. Фото: pixabay.com
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Верховный суд Татарстана поставил точку истории о жилищной проблеме Миляуши Терсковой и трех ее несовершеннолетних детей. Он оставил решение первой инстанции без изменения. Теперь семья оказалась на улице.

Все началось в 2012 году в Зеленодольске, когда женщина, вложив материнский капитал и взяв ипотечный займ, купила однокомнатную квартиру на улице Союзной. Стоили тогда эти квадратные метры чуть более 800 тысяч рублей. К слову, тот самый займ Терскова до сих пор оплачивает.

В 2016 году многодетная мать, как и ее соседи, получила из Исполкома Зеленодольска официальную бумагу, в которой указывалось, что оказывается еще в 2011 году дом признан аварийным и подлежит расселению. У женщины требовали съехать с квартиры и получить компенсацию всего в 281 тысячу рублей - по 11 тысяч за каждый квадратный метр.

С таким раскладом Терскова не согласилась, так как в России при такой ситуации компенсация составляет по 38 тысяч рублей за квадратный метр, и этой суммы может хватить на скромное жилье. Не устроило ее и предложение переехать в другую однокомнатную квартиру и взять новую ипотеку на оплату этого жилья.

Женщина не раз выходила в одиночные пикеты к зданию правительства Татарстана, но все безуспешно. Верховный суд Татарстана постановил выселить семью в течение пяти дней и речи о компенсации, а также предоставлении другого жилья уже не идет.

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В Зеленодольске многодетной матери одиночке, выселенной из аварийного дома, предложили сдать детей в интернат, пока она не выплатит ипотеку

Но они остались при ней (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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