Жительнице Татарстана предложили сдать детей в интернат, пока она не выплатит ипотеку

7 Нояб. 16:04 2018-11-07T17:46:38+03:00

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Жительница Зеленодольска, города-спутника Казани, Наталья Шахманова в одиночку растит трех малолетних детей. Некоторое время назад она при помощи материнского капитала и взятой в банке ипотеки сумела купить небольшую квартиру. Вот только деревянный дом, построенный еще в 1951 году, вскоре признали аварийным и в 2015 году расселили. Съезжать отказалась только Наталья.

Женщина категорически отказалась переезжать, поскольку предложенная ей властями Татарстана компенсация за аварийную квартиру на ее взгляд откровенна мала - по 11 022 тысяч рублей за квадратный метр. На такие деньги новое жилье приобрести невозможно, вот многодетная мать и отказывалась выселяться.

Тогда администрация Зеленодольского района подала на женщину в суд. Который обязал - мать с тремя детьми выписать и выселить. Верховный суд Татарстана - это решение поддержал, так семья осталась без единственного жилья. Деньги, полученные в качестве компенсации за старую квартиру, должны стать первоначальным взносом за социальную ипотеку, которую предоставят Шахмановым.

Женщине порекомендовали взять второй кредит, чтобы получить жилье. Да вот только она и первый до конца не выплатила. В итоге Наталье предстоит платить сразу два больших кредита. На содержание трех детей денег не остается.

В отчаянии Шахманова записалась на личный прием к детскому омбудсмену Татарстана Гузель Удачиной. Как потом рассказывала женщина, та, выслушав ее, порекомендовала сдать детей в детдом на время, пока она выплачивает ипотеку. Но сама детский омбудсмен это категорически опровергает.

- Хочу отметить, что никаких предложений о временном помещении детей в какие бы то ни было государственные учреждения (приюты, детские дома) маме не высказывалось, - сообщает Гузель Удачина. - Моей принципиальной позицией является убеждение в том, что дети должны жить и воспитываться в семье. Все проблемные семейные ситуации должны прежде всего разрешаться без отрыва детей от семейного окружения.

Как стало известно у этой истории, которая произошла год назад, есть продолжение.

Так, по словам Гузели Удачиной, сейчас этой семье в Зеленодольске по договору социального найма предоставили жилье - муниципальную квартиру площадью 85 квадратных метров. Дети остались при матери. При этом за жилищно-коммунальные услуги платит местная администрация, чтобы это не легло дополнительным грузом на плечи многодетной матери. Вопрос с банком, в котором она взяла кредит, решен. Ей согласны предоставить на некоторое время отсрочку. Правда, воспользовалась этим предложением Наталья Шахманова или нет, пока не известно.

СПРАВКА КП

В Семейном Кодексе России предусмотрена такая мера - написать заявление в органы опеки и поместить временно детей в интернат. Как только материальные условия улучшатся, дети возвращаются домой. При этом мать не лишается родительских прав, она в любое время может встречаться с ними и забирать на выходные, а также каникулы.