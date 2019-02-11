2019-02-11T08:48:45+03:00
Общество

"Сказочный кошмар": В Татарстане власти выселили из дома 92-летнюю ветерана труда

Ей будет выплачена сумма в 784 тысяч рублей, но равноценного жилья не предоставят
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: activatica.orgФото: activatica.org
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В Зеленодольске решением суда из дома выселили 92-летнюю Марфугу Гадиеву. Дело в том, что дом, в котором находится ее трехкомнатная квартира, власти города признали аварийным. Теперь женщине - не только ветерану труда, но и инвалиду 2-й группы – попросту негде жить, так как равноценного жилья ей предоставлено не было. Вместо этого ей будет выплачена сумма в 784 тысячи рублей (при том, что квартиру в 2012 году Марфуга покупала за 2 миллиона)

По информации портала activatica.org, заседание прошло 30 января. Однако с решением суда и сама Марфуга и ее дочь Дания Перминова смогли ознакомиться только через 5 дней. К слову, к дочери пенсионерка переехать тоже не может, потому что она также осталась без жилья – женщины жили в одном доме. Происходящее сейчас они иначе как «сказочным кошмаром» не называют.

А все дало в том, что норма о предоставлении новых квартир, равнозначных по площади, отменена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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