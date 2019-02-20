2019-02-20T16:03:56+03:00
Общество

Все ваши социальные сети под нашим жестким контролем: казанских студентов стращают кибердружинами

Молодых людей убеждают, что все ради психологического, нравственного и идеологического здоровья граждан [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Кибердружинники проводят рейды в Сети.Кибердружинники проводят рейды в Сети.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Казанские студенты выложили в интернет довольно интересное видео. На записи видно, как в актовом зале полном молодых людей в белых халатах, не иначе медколледж, со сцены рассказывают о сотрудничестве с кибердружинами Татарстана.

Но напрягло студентов-медиков не «страшное» название – кибердружина, а сказанное спикером после этого. По ее словам, виртуальная жизнь молодых людей находится под жестким контролем.

Все ваши социальные сети под нашим жестким контролем: казанских студентов стращают кибердружинами.соцсети

- Все ваши социальные сети, ваши контакты, телеграмы, инстаграмы под нашим жестким контролем. Потому что, еще раз говорю, наша цель – это здоровье граждан. Психологическое, идеологическое, нравственное здоровье. Вот три основных компонента, - сообщают молодежи со сцены.

Известно, что региональное отделение кибердружины появилось в Татарстане в 2016 году. Вошедшие туда проводят рейды в Сети в поисках контента, который может быть опасен.

С одной стороны, понять можно. Ведь в том же 2016-ом студентка казанского медуниверситета выложила в соцсети свою фотографию с чужим младенцем. Тогда девушка грубо нарушила все - регламент, инструкции и предписания, с которыми она была ознакомлена под роспись при поступлении на практику в больницу. В частности, ей было категорически запрещалось приносить гаджеты в отделения с маленькими пациентами. Не говоря уже о запрете фотографировать детей.

А за 2 года до этого – в сентябре 2014, другая практикантка из казанского медколледжа опубликовала в Instagram фото с окровавленной селезенкой. Кроме того, в комментариях к снимку она рассказала, кому принадлежал этот орган и при каких обстоятельствах его владелец попал в больницу.

После этих двух случаев со студентами-медиками хочешь не хочешь начнешь «закручивать гайки», а того и гляди пациенты в суд подать могут. Но с другой стороны, обещание жесткого контроля над соцстраницами учащихся выглядит довольно устрашающе.

Особенно это касается той части речи, в которой спикер, упоминает, похоже всуе, телеграм. Вот его-то как под контроль смогли взять татарстанские кибердружины. Ведь этот мессенджер «не сдался» даже самому Роскомнадзору. Да к тому же вызывает вопрос еще один момент: что именно подразумевает спикер под «идеологическим» здоровьем граждан, на защиту которого встали кибердружины Татарстана?

ИСТОЧНИК KP.RU

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